26-летняя дочь Майкла Джексона выходит замуж: что известно об избраннике модели

Модель Пэрис Джексон, единственная дочь покойной поп-звезды Майкла Джексона, объявила о помолвке со своим коллегой по группе Джастином Лонгом. 26-летняя музыкант и актриса поделилась трогательной новостью в соцсетях, поздравив своего жениха с днем рождения 6 декабря.

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"Жизнь с тобой в последние годы была невыразимым вихрем, и я не могла мечтать ни о ком более идеального для меня. Спасибо, что позволил мне быть твоей. Я люблю тебя", – написала звезда в Instagram.

Пост сопровождался снимками, среди которых можно было увидеть момент предложения руки и сердца. По данным, People пара вместе уже более двух лет и пытается держать личную жизнь вне внимания общественности. Что известно о женихе Джексоне и их отношениях с моделью – читайте дальше.

Он – музыкальный продюсер и инженер

Лонг работал автором песен, продюсером, инженером и микшером с 2005 года. Однако долгое время музыка была лишь хобби парня – пока Джастин не стал получать предложения от известных студий. Впоследствии он сотрудничал с такими лейблами как Warner Brothers, Capitol, Island, Hollywood и Glassnote, а также с впечатляющим списком артистов, в том числе с группой 5 Seconds of Summer.

Он работал с Джексоном над ее живыми выступлениями

Музыкальный продюсер часто публикует в Instagram свои работы, включая выступления, над которыми он сотрудничал с Джексон. В июне 2022 года он поделился рекламным постером выступления певицы на шоу Джимми Феллона, где помогал будущей невесте "со звуком".

В следующем году Лонг опубликовал видео, на котором он миксует во время выступления Пэрис на Bottlerock, музыкальном фестивале в долине Напа, штат Калифорния. Вскоре после выступления Джастин поделился скриншотом клипа Джексон на песню Blue Moon, для которой он записал ее вокал.

Их рабочие отношения предшествовали романтическим

Джексон и Лонг знакомы как минимум с 2022 года, когда они, вероятно, начали работать вместе. В мае 2023-го певица отметила его в собственном посте Bottlerock в Instagram на видео, где она выступает со своей группой, а в феврале 2023 года поблагодарила его за то, что он помог воплотить в жизнь один из ее альбомов. "Благодарна всем, кто участвовал в том, чтобы это произошло", – написала она. Хотя неизвестно, когда их отношения стали романтичными, Джексон написала в своем поздравлении 6 декабря, что они были вместе "много лет".

Пэрис говорила об открытости к браку в прошлом

Ранее Джексон встречалась со своим коллегой по группе, Габриэлем Гленном, в течение двух лет, прежде чем они разошлись в августе 2020-го. Певица рассказала ведущей Виллоу Смит в вышедшем в июне 2021 года эпизоде Red Table Talk о "разбитом сердце". После болезненного опыта, призналась Пэрис, посмотрела на отношения с другой стороны.

"Сейчас я очень осторожна с теми, с кем провожу время, очень осторожна и пытаюсь защитить себя", – сказала она. Однако, продолжила звезда, брак все еще остается в ее планах на будущее, равно как и дети. "Я не против брака, и если я кого-то люблю, конечно, но сейчас для меня главное – моя духовность и моя музыка", – поделилась тогда Джексон.

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