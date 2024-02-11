Дочь Ким Чен Ына будет новым лидером КНДР: в одежде девочки заметили четкие сигналы. Фото

Дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына – Ким Чжу Э – может стать его преемницей, считают не только СМИ, но и модные эксперты. Маленькой наследнице диктатора, по некоторым данным, от 10 до 12 лет, но школьница уже ведет активную публичную жизнь и пытается подражать стилю своего отца.

За прошлый год она около пяти раз выходила с ним на публику, хотя других детей лидера северокорейского народа никто не видел. Это дало достаточно возможностей для стилистов и экспертов в модной отрасли, чтобы проанализировать ее одежду и поделиться выводами с Daily Mail.

Элисон Лоу, консультант по вопросам индустрии и руководитель курса MBA Fashion Entrepreneurship, отметила: "Ким Чен Ын и его дочь Ким Джу Э обычно появляются на публике в одинаковых нарядах, что, похоже, является четко контролируемым тактическим подходом к тому, какими они являют себя миру".

Следовательно, по мнению специалистов, наряд школьницы – не случайный набор вещей из шкафа, а тщательно подобранные образы, которые стилисты семьи сознательно делают похожими на гардероб ее отца.

Сами по себе луки Ким Чен Ына символизируют его власть и определенную иерархию в обществе. Он всегда пытается выделиться из толпы, одевая темные или однотонные вещи, выглядящие дорого и цельно. Кожу, длинные пальто и мех часто можно увидеть в его образах.

С недавних пор эти же элементы наряда начали замечать и на Ким Чжу Э.

Александра Вуд, основательница магазина по пошиву одежды на заказ, считает, что похожие наряды свидетельствуют о попытке намекнуть на предстоящую передачу власти наследнице диктатора.

"Это укрепляет национальное единство и плавную передачу власти, тонко позиционируя ее как будущего лидера", – пояснила эксперт.

Кроме одежды, на то, что Ким Чжу Э приберет власть к своим рукам, указывает на ее осведомленность в военной, социальной и других сферах жизни страны. Впервые отец вывел ее в люди в 2022 году, и с тех пор очень часто берет с собой на различные важные мероприятия, показывается по ТВ и даже знакомит ее с ракетостроением.

Больше о ребенке, которому уже прочат стать ключевой политической фигурой страны – читайте по ссылке.

Ранее OBOZ.UA также писал о жене Ким Чен Ына, которая сопровождает мужа и ведет самостоятельную деятельность. Только летом 2018-го официальная пресса страны перестала называть женщину просто товарищем Ли, и у нее появился новый титул – "Уважаемая первая леди".