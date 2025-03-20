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Дочь больного деменцией Брюса Уиллиса одним видео опровергла все слухи об "ухудшении" его состояния здоровья

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
183
Дочь больного деменцией Брюса Уиллиса одним видео опровергла все слухи об 'ухудшении' его состояния здоровья

В последнее время в западных медиа участились слухи о том, что состояние здоровья актера-"крепкого орешка" Брюса Уиллиса, страдающего лобно-височной деменцией, стремительно ухудшается. Инсайдеры утверждали, что болезнь прогрессирует, актер больше не разговаривает, теряет интерес к жизни, а его семья переживает, что он может не дожить до своего 70-летия в марте 2025 года (хотя счастливо отпраздновал этот день).

Видео дня

Однако на днях дочь Уиллиса опубликовала видео, которое опровергло эти заявления. На кадрах актер проводит время с семьей: он пляшет, ходит, говорит и смеется вместе с родными. Это видео стало ответом на волну пессимистических прогнозов и доказало, что несмотря на серьезный диагноз, Уиллис продолжает наслаждаться моментами с близкими.

Дочь больного деменцией Брюса Уиллиса одним видео опровергла все слухи об "ухудшении" его состояния здоровья

Информация о стремительном ухудшении здоровья Уиллиса распространилась после слов его друга, продюсера Гленна Гордона Керона. Он заявлял, что актер почти потерял речь и не реагирует на внешний мир так, как раньше.

Дочь больного деменцией Брюса Уиллиса одним видео опровергла все слухи об "ухудшении" его состояния здоровья

"Мне кажется, что первые несколько минут во время встречи он еще понимает, кто я такой", – рассказал Керон. Но дальше добавляет, что Брюс Уиллис уже не читает, потерял интерес ко многим вещам и словно "смотрит на жизнь через сетку".

Дочь больного деменцией Брюса Уиллиса одним видео опровергла все слухи об "ухудшении" его состояния здоровья

Также инсайдеры сообщали, что актер почти не выходит на улицу без сопровождения охранников и смотрителей. В то же время его последнее появление на публике было кратким, но также могло опровергнуть слухи о плохом состоянии здоровья. Брюс Уиллис встретился с полицейскими, поговорил с ними и поблагодарил за работу.

Дочь больного деменцией Брюса Уиллиса одним видео опровергла все слухи об "ухудшении" его состояния здоровья

Семья актера неоднократно отмечала, что, хотя его состояние действительно осложняется из-за болезни, Уиллис окружен любовью и поддержкой. Его жена Эмма Гемминг, бывшая жена Деми Мур и дочери активно делятся положительными моментами из жизни актера, отрицая драматические прогнозы.

Ранее OBOZ.UA писал обо всем течении болезни Брюса Уиллиса и с чего все началось. В частности, делился, как выглядит сейчас неизлечимо больной "крепкий орешек".

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