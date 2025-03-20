Дочь больного деменцией Брюса Уиллиса одним видео опровергла все слухи об 'ухудшении' его состояния здоровья

В последнее время в западных медиа участились слухи о том, что состояние здоровья актера-"крепкого орешка" Брюса Уиллиса, страдающего лобно-височной деменцией, стремительно ухудшается. Инсайдеры утверждали, что болезнь прогрессирует, актер больше не разговаривает, теряет интерес к жизни, а его семья переживает, что он может не дожить до своего 70-летия в марте 2025 года (хотя счастливо отпраздновал этот день).

Видео дня

Однако на днях дочь Уиллиса опубликовала видео, которое опровергло эти заявления. На кадрах актер проводит время с семьей: он пляшет, ходит, говорит и смеется вместе с родными. Это видео стало ответом на волну пессимистических прогнозов и доказало, что несмотря на серьезный диагноз, Уиллис продолжает наслаждаться моментами с близкими.

Информация о стремительном ухудшении здоровья Уиллиса распространилась после слов его друга, продюсера Гленна Гордона Керона. Он заявлял, что актер почти потерял речь и не реагирует на внешний мир так, как раньше.

"Мне кажется, что первые несколько минут во время встречи он еще понимает, кто я такой", – рассказал Керон. Но дальше добавляет, что Брюс Уиллис уже не читает, потерял интерес ко многим вещам и словно "смотрит на жизнь через сетку".

Также инсайдеры сообщали, что актер почти не выходит на улицу без сопровождения охранников и смотрителей. В то же время его последнее появление на публике было кратким, но также могло опровергнуть слухи о плохом состоянии здоровья. Брюс Уиллис встретился с полицейскими, поговорил с ними и поблагодарил за работу.

Семья актера неоднократно отмечала, что, хотя его состояние действительно осложняется из-за болезни, Уиллис окружен любовью и поддержкой. Его жена Эмма Гемминг, бывшая жена Деми Мур и дочери активно делятся положительными моментами из жизни актера, отрицая драматические прогнозы.

Ранее OBOZ.UA писал обо всем течении болезни Брюса Уиллиса и с чего все началось. В частности, делился, как выглядит сейчас неизлечимо больной "крепкий орешек".

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