Уже не разговаривает: близкий друг Брюса Уиллиса потряс признанием о состоянии здоровья актера

Известный голливудский продюсер Гленн Гордон Керон рассказал, как сейчас чувствует себя голливудский актор Брюс Уиллис, страдающий лобно-высокой деменцией. Керон дружит с актером много лет и видится с ним почти каждый месяц.

По словам друга Уиллиса, тот уже не разговаривает и быстро теряет интерес к жизни. Об этом Гленн Гордон Керон сказал в интервью The Post.

"Мне кажется, что первые несколько минут при встрече он понимает, кто я такой", – рассказывает Гленн. Однако добавляет, что болезнь быстро прогрессирует: "Раньше он очень любил читать вслух, а сейчас нет. Все эти языковые навыки ему недоступны".

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По словам друга Уиллиса, он пытается видеться с ним каждый месяц. Гленн говорит, что в душе Брюс такой же, каким был до болезни, но сейчас он как бы "смотрит на жизнь через сетку".

Керон в свое время создал сериал "Детективное агентство "Лунный свет", в котором Уиллис сыграл главную роль. Эта роль сделала его знаменитым. Гордон Карон недавно рассказал другу, что проект "Детективное агентство "Лунный свет", в котором сыграл в 80-х, скоро покажут на стриминг-платформе Hulu. "Я знаю, что он очень рад, хотя не может мне этого сказать", – сетует Керон The Post.

"Он необыкновенный человек. Что шокирующее делает с ним болезнь, так это то, что, если вы когда-нибудь проводили время с Брюсом Уиллисом, то знали бы, что нет никого более жизнерадостного, чем он. Он любил жизнь, а теперь этой радости нет" , – добавляет Гордон.

Напомним, в марте 2022 года родные Брюса Уиллиса сообщили, что он навсегда покидает кино из-за тяжелой болезни. Сейчас за больным актером ухаживает его жена Эмма. Она рассказывала в одном из интервью, что Уиллису с каждым днем становится все хуже: "К сожалению, проблемы в общении – это лишь один из симптомов болезни". Жена стала для Брюса голосом и коммуникатором. Поддерживает Брюса и Эмму и бывшая супруга актера – актриса Деми Мур.

В СМИ писали, что еще в 2020-м Уиллису было очень тяжело работать. На съемках одного из последних его фильмов сценаристу пришлось радикально сократить его роль. Брюс играл с помощью наушника, куда подавались реплики – ему нужно было механически повторять фразы.

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