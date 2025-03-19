Брюсу Уиллису – 70: как сейчас выглядит неизлечимо больной 'крепкий орешек'. Редкие фото

19 марта голливудский актер Брюс Уиллис отмечает свое 70-летие. Его жизнь приобрела новое измерение из-за тяжелой болезни, заставившей завершить карьеру. В 2022 году у актера диагностировали неизлечимую болезнь – афазию, расстройство, влияющее на речь. Однако через год этот диагноз был уточнен: знаменитость страдает лобно-височной деменцией (ЛСД), прогрессирующей болезнью, влияющей на память, мышление и поведение.

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Брюс Уиллис, известный как "крепкий орешек" благодаря популярному фильму "Крепкий орешек" и культовому образу героя, не боящегося каких-либо испытаний, теперь борется с теми, что ему уже не по силам преодолеть. Его состояние ухудшается с каждым годом: сначала актер потерял способность разговаривать, а потом начал терять интерес к жизни. Деменция не только изменяет его физическое состояние, но и сказывается на поведении, в частности, из-за нарушений памяти и отсутствия узнавания даже самых близких людей. OBOZ.UA покажет, как выглядит актер сейчас.

Жена актера, Эмма Хеминг-Уиллис, делилась откровенными размышлениями об их жизни с Брюсом. Она рассказала, как тяжело ей стало принять болезнь мужа. "17 лет нас. Раньше юбилеи приносили радость – сейчас, если честно, они будоражат все чувства, оставляя тяжесть в сердце и яму в животе. Я даю себе 30 минут, чтобы посидеть в "почему он, почему мы", чтобы почувствовать злобу и горе. Затем отряхиваюсь и возвращаюсь к тому, что есть. А то, что есть… это безусловная любовь. Я чувствую себя благословенной, зная это и благодаря ему. Я бы повторила все это снова и снова, не раздумывая", – признавалась Эмма Уиллис.

Брюс и Эмма вместе воспитывают двух дочерей: 12-летнюю Мэйбл и 10-летнюю Эвелин, а от первого брака с Деми Мур у него есть еще три взрослых дочери. Бывшая жена Брюса Деми Мур вместе с детьми активно поддерживает его, проводя время с ним, и делится редкими фото и обновлениями о его состоянии.

Несмотря на деменцию, Брюс Уиллис сохраняет подвижность и может передвигаться самостоятельно. Его болезнь развивается медленно, но неотвратимо, и семья продолжает борьбу за каждый день вместе. Жена актера откровенно рассказывала, как ей приходится учиться новым вещам, чтобы справляться с ситуацией, и как важно находить моменты радости даже в самые сложные времена.

Эмма Хеминг-Виллис также вспомнила, как они пытались найти объяснение для его трудностей с речью, не подозревая о более серьезных проблемах.

"У Брюса все началось с речи. В детстве он сильно заикался. Он пошел в колледж, и там был преподаватель театрального искусства, который сказал: "У меня есть кое-что, что тебе поможет". На занятии Брюс понял, что может запоминать сценарий и рассказывать его без заикания. Это то, что подтолкнуло его к актерству. Брюс всегда заикался, но он хорошо это скрывал. Когда его речь начала меняться, казалось, что это просто часть заикания, что это просто Брюс. За миллион лет я бы никогда не подумала, что это окажется формой деменции у такого молодого человека", – признавался женщина.

Ранее OBOZ.UA писал, что Брюс Уиллис впервые за несколько лет вышел на публику. В течение длительного времени "крепкого орешка" удавалось увидеть только в автомобиле или на фотографиях, обнародовавших его близкими.

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