Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые за несколько лет появился на публике: как выглядит сейчас 'крепкий орешек'

Американский актер Брюс Уиллис, который страдает неизлечимой болезнью – лобно-височной деменцией, впервые за несколько лет вышел на публику. В течение длительного времени "крепкого орешка" удавалось увидеть только в автомобиле, или на фотографиях, которые публиковали его близкие.

Видео дня

Однако на этот раз 69-летняя знаменитость засветился в компании представителей полиции, которых поблагодарил за их работу. Соответствующее видео жена звезды Эмма Хеминг Уиллис разместила на своей странице в Instagram.

"Заметив сотрудников быстрого реагирования, Брюс никогда не упускал возможности выразить свою благодарность, искренне пожав руку со словами: "Спасибо за вашу службу". Этот день не стал исключением", – написала избранница актера.

На обнародованной записи можно увидеть, что Брюс Уиллис пообщался с сотрудниками полиции. Звезда одет в удобный повседневный образ, где соединил свободные брюки, футболку, легкую куртку и кепку.

Пользователи сети были приятно удивлены тем, что, несмотря на сложную болезнь, Брюс Уиллис продолжает демонстрировать свою человечность и благодарность тем, кто ежедневно спасает жизни других. В комментариях под постом появилось много хороших слов:

"Он действительно удивительный человек. Ничто не может у него этого отнять".

"Абсолютно никто и никогда не будет таким крутым, как Брюс Уиллис".

"Всегда добр и всегда благодарен. Этот человек единственный в своем роде!"

Напомним, что в 2022 году талантливому актеру диагностировали неизлечимое заболевание – афазию. С того момента состояние здоровья Брюса Уиллиса постепенно ухудшается. У звезды возникли серьезные проблемы с речью и поведением, а в 2023-м врачи констатировали, что у него деменция. Из-за сложного недуга знаменитости пришлось завершить свою творческую карьеру.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса сделала заявление в годовщину отношений.

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