Добавили рок-н-ролла: группа Ziferblat перепела легендарный хит 'Несравненный мир красоты' Назария Яремчука

Группа Ziferblat представила собственную версию культовой композиции Назария Яремчука "Несравненный мир красоты". Ремейк создан в рамках проекта Re:Yaremchuk, который призван сохранить и переосмыслить культурное наследие одного из самых известных украинских исполнителей.

Видео дня

В прошлом году в рамках этой инициативы вышел одноименный документальный фильм и альбом ремейков, в котором современные украинские артисты представили хиты Яремчука в присущих им стилях. В этом году проект получил продолжение сразу в двух форматах: 21 октября увидело свет официальное переиздание виниловой пластинки "Несравненный мир красоты", впервые изданной студией "Мелодия" в 1980 году, а также ремейк одноименной песни в исполнении группы Ziferblat.

Музыканты признаются, что процесс подготовки был особенно ответственным, ведь каждая версия композиции имеет свою уникальность.

"Песня, которую мы выбрали для ремейка, особенная в творчестве Назария Яремчука. Мы остановились на одной из трех менее известных версий, ведь она нас привлекла своей аранжировкой – немного джазовой, слегка психоделической, нетипичной для украинского музыкального рынка тех времен", – рассказывают участники группы.

По словам участников Ziferblat, они стремились найти баланс между аутентичностью оригинала и современным звучанием:

"Мы хотели разгладить хаотичность гармоний и сделать композицию более структурной. Добавили рок-н-ролльной энергии, превратив песню в историю, в которой Карпаты чувствуются не только в трембитах или вокальном вибрато, но и в самой музыке – в ритме, погоде и атмосфере", – добавляют музыканты.

Чтобы достичь такого результата, команде пришлось воссоздавать песню буквально с нуля.

"Самым сложным было "снять" композицию вручную, ведь не сохранилось ни нот, ни полных записей. Мы разбирали гармонию, мелодию, ритм и партии инструментов на слух – часами слушали, останавливали, переносили на фортепиано, стараясь не упустить ни одной детали", – подытоживает Ziferblat.

Продюсер проекта Мария Яремчук отмечает, что выбор группы Ziferblat для этого трека был вполне закономерным, ведь именно их сочетание экспериментального звучания, философской глубины и эмоциональной искренности лучше всего отражает дух Назария Яремчука и его влияние на современную украинскую музыку.

Ремейк "Несравненный мир красоты" в исполнении Ziferblat уже доступен на всех музыкальных платформах.