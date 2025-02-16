'До сих пор не верится': Лилия Ребрик поделилась новым достижением 11-месячной дочери

Украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась новым достижением 11-месячной дочери Адель. Девочка принялась делать свои первые шаги и уже уверенно стоит на ногах.

Видео дня

Как отметила Ребрик, ей до сих пор не верится, что Адель появилась на свет почти год назад. Об этом она рассказала в Instagram.

Телеведущая сначала показала, как дочь тянулась за праздничным тортиком. Из-за того, что девочка родилась 15 числа и ее маленький праздник отмечали на следующий день после Дня влюбленных, тортик был переполнен сердечками.

Тематический вид также имела Адель и телеведущая. Ребенка одели в белый свитер с сердечками, носки с большими розами и шапочку с цветком.

"11 месяцев счастья, 11 месяцев безграничной любви. Скоро год… Но пока просто остановлюсь, вдохну этот день и сохраню его в сердце… Ежемесячно 15 числа у нас маленький праздник. Как быстро ты растешь, наша Адель! Следующий бенто-тортик уже на настоящий день рождения. Как так быстро?!" – отметила Лилия Ребрик.

В InstaStories она также поделилась видео, как ее дочь сделала первые шаги. Пока их всего два, но вскоре станет больше.

"Мне до сих пор не верится, что уже 11 месяцев, что уже делает свои первые шаги, что следующий тортик будет уже на настоящий день рождения!" – добавила телеведущая.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лилия Ребрик показала кинопробы своей 12-летней дочери и оценила ее актерские способности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!