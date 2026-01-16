'До 16 лет – делай, что хочешь': Могилевская позволила дочери смелый эксперимент с внешностью, который не каждая мама бы одобрила

Певица Наталья Могилевская позволила своей старшей приемной дочери Мишель смелый эксперимент с внешностью – окрашивание волос. Процедура состоялась еще в конце лета, однако публично певица рассказала об этом лишь теперь, объяснив, почему сознательно пошла на шаг, который не каждая мама готова одобрить.

По словам Могилевской, 14-летняя Мишель давно мечтала о переменах и хотела частично покрасить волосы в голубой цвет. Это должно было стать первым подобным перевоплощением в ее жизни, однако реализовать идею оказалось непросто из-за природных особенностей волос девушки.

Певица объяснила, что у Мишель темные и очень густые волосы, с которыми сложно работать даже профессиональным колористам. По ее словам, в Киеве она обращалась примерно в десять салонов, но мастера не брались за такую работу. Причина – сложная технология: темный, толстый волос нужно полностью осветлить до холодного белого оттенка, без желтизны, и только после этого можно наносить голубой пигмент.

Могилевская отметила, что ей предлагали альтернативные цвета – синий, зеленый или красный, ведь они легче перекрывают желтый оттенок после осветления. Однако Мишель настаивала именно на голубом, что требовало идеально выбеленной основы. В итоге эксперимент все же удалось реализовать.

В то же время певица призналась, что как мама она очень жалеет о длинных и здоровых волосах дочери. Однако свою позицию объясняет собственным опытом: до 16 лет она позволяет Мишель делать с внешностью все, что ей хочется – краситься, стричься, экспериментировать. После этого, по словам Могилевской, дочь начнет отращивать волосы, чтобы избежать ошибок, которые в свое время сделала сама артистка из-за строгих запретов родителей.

"Я как мама очень жалею за ее длинными, красивыми волосами. Потому что они действительно прекрасные. Но я ей сказала: до 16 лет я тебе разрешаю делать все, что хочешь. Красься в любой цвет, хочешь, можешь стричь. Но после 16 ты будешь его отращивать. Почему? Потому что я именно после 16 лет начала делать эксперименты, потому что мне родители запрещали раньше", – рассказала о своих переживаниях Могилевская и добавила, что до сих пор пожинает плоды своих экспериментов.

Внимательные подписчики певицы могли заметить новое окрашивание еще в декабре, когда Мишель праздновала свой день рождения. Тогда Наталья Могилевская поздравила старшую приемную дочь с 14-летием и поделилась праздничным видео, на котором у девушки были заметны голубые пряди в волосах.

Ранее OBOZ.UA писал, почему исполнительница принципиально не показывает лица своих детей. Приватность 14-летней Мишель и 5-летней Софии, по ее словам, является обязательным условием, рекомендованным социальными службами и психологами. В школе и детсаду девочек не знают как детей публичной личности, что, как считает Могилевская, позволяет им расти без чрезмерного внимания и рисков.

