'Дно я пережил'. Валерий Харчишин после разрыва с Яниной Соколовой рассекретил новую возлюбленную и объяснил, почему ему было плохо с бывшей

Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин заявил, что пережил сложный период в жизни, который сам называет "дном", и подтвердил, что рядом с ним появилась новая женщина. По словам артиста, именно она помогла ему выйти из токсичных отношений и восстановить внутреннее равновесие.

Харчишин отметил в интервью "Розмова", что сложный период длился около трех лет, поэтому, вероятно, пришелся на время отношений с журналисткой Яниной Соколовой. Пара объявила о разрыве в сентябре, но ни причины, но количества совместно прожитых лет не назвала.

Говоря о личных переживаниях, певец отметил, что для него ключевым является ощущение "тыла" – внутреннего дома, где есть поддержка и стабильность.

"Каждый человек – это прежде всего его внутренний мир, его личные отношения, его "дома". Когда налаживаются отношения дома, и ты понимаешь, что тебя там ждут, что есть тыл и он сформирован, тогда налаживаются все процессы. У меня было немного плохо дома. Сейчас я чувствую этот тыл, и мне хорошо. Видимо, ощущение того тыла и ощущение, что ты можешь оттолкнуться от тыла... Дом притягивает, а дно я уже пережил. То есть я оттолкнулся от дна – напрасной надежды, созависимых, или монозависимых отношений. Когда я говорю о тыле – это о человеке, который помог мне оттолкнуться от дна", – поделился Валерий Харчишин.

По словам певца, сейчас рядом с ним есть человек, которого он прежде всего называет другом, однако не скрывает, что между ними есть чувства. Имя близкого человека он не называет.

"Это в первую очередь друг, подруга. Но это человек, к которому есть чувства", – объяснил музыкант.

В то же время артист подчеркнул, что понятие "тыла" для него шире – это и близкое окружение, и дети, и группа, и даже его лошади. Именно этот круг поддержки, по его словам, позволил восстановить баланс и вернуться к полноценному творчеству.

В сентябре 2025-го Харчишин впервые публично подтвердил роман с Яниной Соколовой. Он объяснил, что долгое время они сознательно не афишировали отношения, однако молчание начало вредить профессиональной деятельности и порождать манипуляции. Тогда же музыкант сообщил, что пара прекратила отношения по обоюдному согласию.

Слухи об их романе появились еще в 2019 году после совместной работы над клипом "Сьомий день", где они сыграли влюбленных. После разводов обоих в 2022 году разговоры о близости только усилились. Сам Харчишин в разные периоды называл Соколову другом и избегал уточнений относительно характера отношений, подчеркивая, что не имеет права говорить о женщине без ее согласия.

Также в мае 2022 года музыкант объявил о разводе с женой Юлией после 13 лет брака. Супруги имеют общих детей и, по словам артиста, сохранили нормальные отношения ради семьи.

