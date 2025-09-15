УкраїнськаУКР
Россияне разрушили квартиру экс-жены Валерия Харчишина в Киеве: что с ней сейчас

Украинский артист и лидер рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин впервые рассказал, что в результате одного из российских обстрелов серьезно пострадала квартира его бывшей жены в Киеве. Страна-агрессор не уничтожила недвижимость до основания, однако с одной стороны вылетели все окна и посыпались стены.

Как заметил музыкант в интервью Алине Доротюк, инцидент случился давно, однако он не хотел об этом публично рассказывать. Жилье его экс-избранницы уже удалось восстановить.

"Прилетело в квартиру, но я об этом не говорил. Была у жены квартира в Киеве, там где мы когда-то жили. Ее не абсолютно разрушило, но стены и все окна пришлось менять с одной стороны. Когда ты начинаешь ремонт, то трогаешь стену, а она так пуууу... (падает. – Ред.)", – поделился артист.

Россия уничтожила дом исполнителя под Гостомелем

Валерий Харчишин четко ощутил последствия террористической деятельности РФ на себе. В 2022 году российские оккупанты обстреляли его дом в городе Гостомель Киевской области, в результате чего недвижимость за сотни тысяч долларов сгорела дотла. Семья артиста выехала из "горячей точки", однако там остались две его кошки.

Как признавался Харчишин, для него болезненной была не потеря имущества, а осознание того, что РФ уничтожила место, где хранилось много важных воспоминаний. Дом музыкант построил за собственные средства, которые собирал копейка к копейке, и, что самое важное, там выросли трое его сыновей.

Валерий Харчишин решил не ждать компенсации от государства, поэтому самостоятельно собирал документы, чтобы официально зафиксировать потерю. Знаменитость обращался в полицию, прокуратуру, а также регистрировался через приложение Дія. Он понимал, что не может оставаться бездействующим, ведь осознавал: его детям нужен дом.

Уже в 2025 году лидер группы "Друга Ріка" сообщил, что восстановил недвижимость. Артист лично контролировал каждый процесс строительства, покупал материалы и советовался со специалистами. В дом в Гостомеле вернулись его дети.

Как отметил Валерий Харчишин, даже отстроив каждый кирпич, не удастся вернуть дух утраченного дома и все воспоминания, которые были разрушены. Поэтому он призвал людей, которые пережили подобный опыт, не держаться за прошлое.

