Dity Help Music ищет таланты: кто может подать заявку и какой приз получат победители

Начался прием заявок на II Благотворительный детский конкурс Dity Help Music. Юные вокалисты со всей Украины в возрасте от 6 до 18 лет могут подать заявку и сразиться за главный приз – запись собственной песни, которую спродюсирует украинский музыкальный HUB TAVR Records.

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Конкурс организует благотворительная платформа Dity Help совместно с музыкальным каналом М1 и "Наше Радио". Заявки принимаются до 14 апреля 2025 года, а финал состоится 16-17 августа в Киеве. Об этом сообщила OBOZ.UA пресс-служба Dity Help Music.

В этом году оргкомитет конкурса расширил возрастную категорию участников до 18 лет, а также увеличил количество номинаций с пяти до семи. Соревноваться можно в следующих категориях:

Вокалистки и вокалисты (6-9 лет);

Вокалистки и вокалисты (10-12 лет);

Вокалистки и вокалисты (13-15 лет);

Вокалистки и вокалисты (16-18 лет);

Дуэты и группы (6-18 лет);

Современное фольклорное исполнение (6-18 лет);

Авторская песня (6-18 лет).

Участие в конкурсе бесплатное, а все расходы на проживание, питание и техническое обеспечение должны покрыть организаторы и партнеры мероприятия. В частности, в жюри войдут ведущие специалисты музыкальной индустрии Украины, что дает участникам возможность не только проявить себя, но и получить поддержку в своей музыкальной карьере.

Более того, финал конкурса должен состояться в локации, которая позволит принять зрителей, но ограниченное количество.

Конкурс Dity Help Music – благотворительная инициатива основателя Таврического Фонда Николая Баграева.

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