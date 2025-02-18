Самый масштабный музыкальный фестиваль Украины возвращается: когда и где пройдет ATLAS 2025

После успешного проведения прошлогоднего фестиваля Atlas United, собравшего более 100 миллионов гривен в поддержку Вооруженных Сил Украины, ATLAS FESTIVAL 2025 снова приглашает меломанов на грандиозное празднование музыки и единства. Фестиваль пройдет с 18 по 20 июля на территории ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.

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Мероприятие пройдет под лозунгом "Вдохновляет. Объединяет. Помогает", подчеркивая важность культурных событий в поддержке национального духа и благотворительных инициатив. Как сообщили OBOZ.UA в пресс-службе, организаторы ставят целью собрать еще большую сумму для помощи украинским военным, превзойдя прошлогодний результат.

Особенностью юбилейного десятого фестиваля станет айдентика, разработанная украинской художницей Машей Ревой. Ее творческий подход обещает показать современную украинскую культуру и искусство.

На сценах фестиваля выступят как ведущие украинские, так и международные артисты. Имена первых исполнителей и хедлайнеров будут объявлены в начале марта на официальных страницах фестиваля в соцсетях.

Безопасность посетителей осталась приоритетом для организаторов. Выбор локации второй год подряд – ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве – обусловлен наличием самого большего в стране укрытия площадью более 50 тысяч квадратных метров, способного одновременно вместить десятки тысяч человек.

Билеты на ATLAS FESTIVAL 2025 уже доступны в продаже, однако их количество оказалось ограниченным. Организаторы отмечают, что повышение цен ожидается в марте, поэтому советуют купить билеты заранее.

Ранее OBOZ.UA писал, как проходил фестиваль ATLAS UNITED 2024. На шести сценах выступили 100 артистов разных жанров и форматов для поддержки военных и медиков.

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