'Девушка из Нигерии учит украинский, а свои не хотят переходить'. Сеть поразила афроамериканка в вышиванке и с татуировкой трезубца на руке

В сети большой восторг вызвала 27-летняя Ася из Нигерии, которая уже семь лет живет в Украине, закончила Киевский медицинский университет, работает моделью и ведет блог. В разговоре с блогером Ангелиной Пичик она призналась, что учит украинский язык, ведь хочет навсегда остаться в столице и связать свою жизнь с Украиной.

На видео девушка предстала в традиционной вышиванке с красно-черным орнаментом, в ожерелье и венке, которые гармонично подчеркивали ее образ. На руке Аси видно татуировку в виде трезубца – символа, который она выбрала как знак своей любви к Украине.

Ее искренность, улыбка и уверенность поразили зрителей, а момент, когда она спела строки из "Ой, у лузі", растрогал сотни пользователей сети.

В диалоге с блогером Ася рассказала, что для комфортной жизни в Киеве нужно около 2 тысяч долларов, а сама тратит примерно полторы – преимущественно на аренду жилья и содержание автомобиля. Она призналась, что хочет и дальше жить в столице и видит здесь свое будущее.

"Я учила русский в университете, но сейчас мне нужен украинский. Я пробую, смотрю фильмы, слушаю песни", – поделилась девушка. Также она рассказала, что ее отец в Нигерии имеет собственную кондитерскую компанию, а мама работает адвокатом.

Ася пока не замужем и признается, что хотела бы встретить именно украинца. А молодежи в Украине она пожелала простых, но важных вещей: "Все будет хорошо. Украина победит. И надо только любовь".

В комментариях под интервью пользователи признавались, что не могли сдержать эмоций:

"У меня мурашки, когда слушала эту очаровательную девушку. Молодец".

"Боже, как приятно слушать и смотреть на эту барышню. А как спела, то вообще – в самое сердце. Надеюсь дожить до того дня, когда все украинцы будут общаться на украинском языке".

"Такая молодец, пыталась на украинском говорить и одежда... Просто вау, искренняя девушка".

Слезы наворачиваются, когда люди из дальних стран любят Украину, хотят здесь жить, и с таким теплом говорят о ней".

"Эта красота растрогала до слез! Для них – модно учить украинский, носить одежду той страны, которую выбрали для жизни, несмотря на все! Потому что выбирать Украину ах*енно!"

"Очень красивая барышня. Круто, что пытается разговаривать на украинском. Пример для многих украинцев".

"Девушка из Нигерии учит украинский, а здесь, свои, не хотят переходить на украинский".

