Дети 'Миссис Даутфайр' встретились спустя 31 год после выхода культового фильма: как изменились звезды. Фото тогда и сейчас

Комедийный фильм "Миссис Даутфайр" режиссера Криса Коламбуса 1993 года стал хитом того времени и даже выиграл "Оскар", а его актеры прославились на весь мир. Прошел уже 31 год со времен премьеры, но исполнители детских ролей продолжают дружить и недавно встретились в полном составе.

Как пишет The Sun, Лиза Якуб, Мэттью Лоуренс и Мара Уилсон воссоединились на съемочной площадке в Сан-Франциско, чтобы принять участие в подкасте "Братская любовь".

Исполнители ролей Лидии, Криса и Натали позировали, обняв друг друга. Сейчас им всем уже далеко за 35, но актеры продолжают поддерживать теплое общение.

Мара выложила совместное фото в Instagram и подписала: "Так забавно, что на той же неделе, когда я была в Сан-Франциско, мне удалось воссоединиться с моим братом и сестрой Даутфайр!"

Все трое продолжают строить актерскую карьеру, имеют напряженный график и фан-базы из других фильмов, но, как пишут журналисты, периодически продолжают встречаться.

Напомним, сюжет "Миссис Даутфайр" рассказывает об отце, который не может видеться со своими детьми, поэтому переодевается в их няню. В комедии значительное количество экранного времени посвящено детям, поэтому на их роли искали талантливых маленьких актеров.

В 1994 году фильм завоевал "Оскар" за лучший грим, "Золотой глобус" как лучшая комедия, БАФТА за перевоплощение главного героя и другие награды.

Ранее OBOZ.UA писал, как за десятки лет изменилась Мара Уилсон, которая рано потеряла маму и постоянно слышала, что "толстая и некрасивая".

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