Дети Милы Кунис и Эштона Кутчера впервые появились на публике. Фото

На пальцах можно пересчитать количество раз, когда актеры Мила Кунис, уроженка Украины и ее муж Эштон Кутчер появлялись на публике со своими двумя детьми – 9-летней Уайат и 7-летним Дмитрием. Во время игры WNBA в Лос-Анджелесе, США, семья впервые собралась вместе перед глазами сотни людей и несколькими камерами.

Семья следила за ходом игры Женской национальной баскетбольной ассоциации, в которой соревновались команды Indiana Fever и Los Angeles Sparks. Как пишет News Week, они фотографировались с Кейтлин Кларк, участницей первоупомянутой команды, которая одержала победу.

Спортсменка является выпускницей университета Айовы, где в свое время учился и Эштон Кутчер. За какую команду болели члены семьи можно догадаться из именной одежды из именной одежды звезды "Дня Святого Валентина" и Дмитрия. Актер надел кепку с мерчем университета, а его сын – свитшот.

Видео с события опубликовала команда Indiana Fever. На нем видно, как Кларк подходит к звездной семье и мило обнимается с Кутчером. Впоследствии с восторгом на спортсменку смотрят и малыши, и это перерастает в фотосессию.

"Кейтлин Кларк встретилась с Эштоном Катчером после нашей победы в Лос-Анджелесе", – подписали видео представители команды.

В интервью после матча девушка рассказала, что актер для нее – очень важный человек: "Это друг Соколиный Глаз, человек, который очень поддерживал меня во время моей карьеры в колледже. Он подбадривал меня всю игру".

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