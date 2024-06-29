УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Мурат Налчаджиоглу и Анастасия Фокси устроили публичные разборки из-за теста на беременность: сеть назвала это "дешевым сериалом"

Катерина Малай
Шоу Oboz
2 минуты
396
Мурат Налчаджиоглу и Анастасия Фокси устроили публичные разборки из-за теста на беременность: сеть назвала это 'дешевым сериалом'

Телеведущая Анастасия Фокси и бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который когда-то строил семью с певицей-предательницей Ани Лорак, устроили публичные разборки из-за якобы беременности украинки. Понять суть претензий сложно, ведь пара говорит намеками и "ломаным" русским языком.

Видео дня

В сети уже начали насмехаться над многочисленными скандалами, примирениями и воссоединениями пары. Различные паблики, посвященные сплетням и шоу-бизнесу, назвали их отношения "турецким сериалом".

Обсуждение нового расставания влюбленных началось с фотографии двух положительных тестов на беременность, которые показала Анастасия Фокси в своем блоге. Однако подпись была не слишком радостная.

"Самое важное в жизни – найти правильного, ответственного попутчика. Но, к сожалению, не с каждым это удается", – намекнула на драму в жизни ведущая.

Мурат Налчаджиоглу и Анастасия Фокси устроили публичные разборки из-за теста на беременность: сеть назвала это "дешевым сериалом"

Ее избранник, недавно намекавший на то, что женился на любимой, ответил на упреки также публично. Его слова не всюду понятны, однако по некоторым предложениям можно заключить, что о ребенке Налчаджиоглу знал, и даже хотел его.

"Это было пять дней назад, зачем сейчас выкладывать и через Instagram это все вести?" – спросил бизнесмен.

Мурат Налчаджиоглу и Анастасия Фокси устроили публичные разборки из-за теста на беременность: сеть назвала это "дешевым сериалом"

В этот раз пара не удалила совместные фото, но и отдыхают они сейчас не вместе. Мурат Налчаджиоглу проводит время с дочерью от Ани Лорак, которая, похоже, скоро будет иметь брата или сестру.

Публичные ссоры и примирение влюбленных уже вызывают насмешки у их подписчиков. Скандалы пары назвали "дешевым турецким сериалом".

Мурат Налчаджиоглу и Анастасия Фокси устроили публичные разборки из-за теста на беременность: сеть назвала это "дешевым сериалом"

Ранее OBOZ.UA писал, что в марте этого года на странице Фокси появилось видео ссоры между ней и Муратом. В нем слышен голос предпринимателя и ведущей, которые ссорятся по непонятной причине. До этого женщина намекала, что возлюбленный сделал ей предложение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!