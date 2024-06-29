Мурат Налчаджиоглу и Анастасия Фокси устроили публичные разборки из-за теста на беременность: сеть назвала это 'дешевым сериалом'

Телеведущая Анастасия Фокси и бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который когда-то строил семью с певицей-предательницей Ани Лорак, устроили публичные разборки из-за якобы беременности украинки. Понять суть претензий сложно, ведь пара говорит намеками и "ломаным" русским языком.

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В сети уже начали насмехаться над многочисленными скандалами, примирениями и воссоединениями пары. Различные паблики, посвященные сплетням и шоу-бизнесу, назвали их отношения "турецким сериалом".

Обсуждение нового расставания влюбленных началось с фотографии двух положительных тестов на беременность, которые показала Анастасия Фокси в своем блоге. Однако подпись была не слишком радостная.

"Самое важное в жизни – найти правильного, ответственного попутчика. Но, к сожалению, не с каждым это удается", – намекнула на драму в жизни ведущая.

Ее избранник, недавно намекавший на то, что женился на любимой, ответил на упреки также публично. Его слова не всюду понятны, однако по некоторым предложениям можно заключить, что о ребенке Налчаджиоглу знал, и даже хотел его.

"Это было пять дней назад, зачем сейчас выкладывать и через Instagram это все вести?" – спросил бизнесмен.

В этот раз пара не удалила совместные фото, но и отдыхают они сейчас не вместе. Мурат Налчаджиоглу проводит время с дочерью от Ани Лорак, которая, похоже, скоро будет иметь брата или сестру.

Публичные ссоры и примирение влюбленных уже вызывают насмешки у их подписчиков. Скандалы пары назвали "дешевым турецким сериалом".

Ранее OBOZ.UA писал, что в марте этого года на странице Фокси появилось видео ссоры между ней и Муратом. В нем слышен голос предпринимателя и ведущей, которые ссорятся по непонятной причине. До этого женщина намекала, что возлюбленный сделал ей предложение.

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