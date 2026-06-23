Российский актер и пропагандист Иван Охлобыстин, который в 2022 году со сцены на Красной площади кричал "Гойда" и призывал к войне против Украины, неожиданно изменил тон своих публичных заявлений. На фоне массированных ударов по территории РФ он заговорил о разрушении инфраструктуры Москвы, раскритиковал российских чиновников и депутатов и даже призвал граждан самостоятельно готовиться к возможным отключениям электроэнергии.

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Похоже, что от прежнего задора, с которым пропагандист призывал к "священной войне", осталось не много. В новом видеообращении Охлобыстин уже не так бодро рассказывает о неизбежном величии России, а фактически констатирует проблемы, которые становится все сложнее скрывать, но по-прежнему призывает "терпеть".

"Да, бомбят нас нещадно. В труху разносят проказники инфраструктуру Первопрестольной. Но не станем печалиться, земляки", – заявил он.

Тогда он начал искать виновных внутри самой России. Инашел! Актер, известный, прежде всего, по сериалу "Интерны", заговорил об ответственности именно российской элиты.

"Полетят головы воров-чиновников, дураков-депутатов, паркетных генералов, не проливших ни одной капли крови в бою. А на их места придут порядочные, компетентные, умные люди. Они-то и приведут нас к победе", – сказал Охлобыстин.

Правда, после этого он, как обычно, попытался завершить выступление патетическими размышлениями о Москве как о "принципе", который якобы невозможно разрушить, заявив, что не очень-то и против того, чтобы столица РФ снова сгорела.

Еще более интересным оказался его пост в Telegram, который он позиционировал как моральную поддержку соотечественникам. В нем Охлобыстин фактически посоветовал москвичам не рассчитывать на государство и готовиться к худшему сценарию.

По его словам, российской ПВО "больше не будет", тогда как количество дронов и ракет у украинцев будет только расти. Именно поэтому он предложил жителям многоэтажек скидываться на генераторы, чтобы пережить зиму. Также актер посоветовал придумать собственную систему оповещения и не надеяться на помощь властей.

"Не до нас там, все их мысли заняты сохранением зарубежного имущества и благоустройством бл*дей с Патриков на безопасных территориях", – написал Охлобыстин, фактически во второй раз обвинив представителей российской верхушки в равнодушии к "обычным" гражданам.

Особенно иронично такие заявления звучат из уст человека, который годами оправдывал политику Кремля и поддерживает войну против Украины. Именно Охлобыстин был одним из главных участников концерта на Красной площади в сентябре 2022 года, посвященного незаконной аннексии украинских территорий. Тогда он призывал к продолжению боевых действий и выкрикивал знаменитое "Гойда", ставшее одним из символов российской военной пропаганды.

В течение последних лет Охлобыстин неоднократно призывал к уничтожению украинской государственности, фантазировал о разделе украинских территорий между соседними странами и распространял нарративы Кремля об "одном народе".

Как сообщал OBOZ.UA, за свою деятельность актер получил заочное подозрение от Службы безопасности Украины. Ему инкриминировали посягательство на территориальную целостность Украины, пропаганду войны и оправдание российской агрессии.

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