'Денег нет – только долги'. Автор 'Піду втоплюся у річці глибокій' оказался в затруднительном положении и рассказал о трех ограблениях

Украинский певец и автор хита "Піду втоплюся у річці глибокій" Андрей Миколайчук признался, что никогда не имел большого состояния даже на пике популярности. Артист рассказал, что работал за небольшие гонорары, пережил три ограбления квартиры, а сейчас имеет долги и проблемы с оплатой коммунальных услуг.

Об этом он признался в интервью Дмитрию Гордону. По словам Миколайчука, в период наибольшей популярности он не заработал больших денег, хотя его песни знала вся страна.

На вопрос о том, удалось ли ему когда-то насобирать миллион долларов, артист ответил, что даже тысяча долларов для него в свое время была внушительной суммой.

"Какой миллион долларов? Для меня 1000 долларов – это деньги были. Я работал и за концерт получал 100 долларов. И тогда, и сейчас. Никогда никаких денег я не видел в своей жизни", – сказал певец.

Также Дмитрий Гордон вспомнил, что певец трижды становился жертвой ограблений. Как рассказал Миколайчук, однажды воры вынесли деньги, которые он прятал в пианино. По словам певца, о тайнике могли узнать ремонтники, которые работали в его квартире.

"Я привык прятать деньги в пианино. Но у меня ремонт делали, и рабочие увидели, что я к пианино лезу, и доперли. Я сам был виноват, неосторожный", – объяснил артист.

По словам Миколайчука, тогда у него украли 15 тысяч долларов. Он отметил, что на сегодня это была бы значительно большая сумма из-за инфляции – около 150 тысяч долларов.

Певец также пожаловался на финансовые трудности и заявил, что сейчас фактически живет в долгах: "Вообще нет ничего – только долги".

Кроме того, артист рассказал, что недавно столкнулся с трудностями из-за неуплаченных коммунальных услуг. По его словам, проблему удалось решить только после оплаты долга.

