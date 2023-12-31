Деми Мур устроила 'розовую' вечеринку на Рождество, но ее забросали вопросом: где Брюс Уиллис?

61-летняя американская актриса Деми Мур отпраздновала Рождество в кругу родных. В частности, к звезде присоединились трое ее общих детей от актера Брюса Уиллиса – 35-летняя Румер, 32-летняя Скаут и 29-летняя Таллула, которые устроили розовую пижамную вечеринку.

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Кадры из дома знаменитости получились теплыми и праздничными, но подписчиков в Instagram озадачило, почему Мур не пригласила бывшего мужа. Они, как известно, остались в очень дружественных отношениях, а в последнее время актриса часто проводит время у бывшего и его новой семьи из-за неизлечимой болезни "крепкого орешка".

"Рождество в розовом цвете!" – подписала Мур свои фото и видео, отметив дочерей, а также их партнеров и других гостей.

Они провели праздник в просторной гостиной с панорамными окнами, украшенным камином и сервированным столом. Гости обменивались подарками в традиционных рождественских носках, играли со своими песиками и ужинали при свечах.

Отсутствие в семейном кругу отца всех трех девушек и хорошего друга семьи удивило поклонников Брюса Уиллиса. Возможно, это последние годы, когда он еще узнает родных из-за деменции, поэтому родные стараются как можно больше времени проводить вместе.

То, что артиста не было с детьми в столь важный день, показалось многим подписчикам плохим знаком. Они забросали Мур вопросами: "Где Брюс Уиллис?" Однако она не реагирует на них.

Не так давно стало известно, что Брюс Уиллис не узнал свою бывшую жену, с которой они были вместе 13 лет. Звезда посетила его после летнего отпуска в Италии, однако актер не понял, кто она.

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