Деми Мур поделилась редким фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом: звезды отпраздновали 30-летие дочери

Всемирно известная американская актриса Деми Мур поделилась свежими редкими фотографиями со своим бывшим мужем, а по совместительству и коллегой Брюсом Уиллисом. Актера сейчас не увидишь на публике, а в соцсетях родных людей он тоже появляется нечасто. Все из-за стремительно прогрессирующей деменции. Поэтому общий кадр со звездой фильмов "Призрак", "Солдат Джейн", "Стриптиз" и других изрядно порадовал фанов "крепкого орешка".

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Фото Деми Мур и Брюс Уиллис сделали во время празднования дня рождения их младшей общей дочери Таллулы. Ей исполнилось 30 лет. Кадр появился в профиле 61-летней актрисы в Instagram.

"Осыпаем нашу Таллулу любовью сегодня, в ее 30-й день рождения", – подписала снимок Мур.

На опубликованном фото звездные родители стоят возле дочери и что-то говорят друг другу. Тем временем Таллула держит мяч в руках. Очевидно, семья активно отдыхала на природе, отмечая таким образом юбилей девушки. Все выглядели улыбающимися и беззаботными.

Актриса показала еще один кадр, на котором именинница позирует в картонной короне. Уиллиса рядом с ними уже не было.

Отметим, что у бывших голливудских супругов, кроме Таллулы, есть еще две общие дочери: 35-летняя Румер и 32-летняя Скаут. Мур и Уиллис развелись в 2000 году после 13 лет брака. Впрочем, они до сих пор поддерживают теплые дружеские отношения, а после диагностированной у экс-мужа болезни актриса начала его поддерживать.

Деми Мур часто задают вопросы о состоянии тяжелобольного Брюса Уиллиса. В одном из недавних интервью она прокомментировала: "Я думаю, учитывая обстоятельства, у него все хорошо. Я поделюсь тем, что я говорю своим детям, что важно просто наслаждаться тем, где они есть, и не держаться за то, чего нет. Потому что в этом великая красота, сладость, любовь и радость".

Напомним, два года назад Брюсу Уиллису диагностировали неизлечимую афазию, из-за чего он начал хуже говорить, а в 2023-м врачи констатировали, что у кинозвезды деменция. С тех пор актерская карьера для "крепкого орешка" закончилась, а семья все больше времени проводит с Уиллисом, чья болезнь стремительно прогрессирует.

Для справки: деменция – это комплексное расстройство, состояние, характеризующееся снижением когнитивных функций (памяти, внимания, двигательных навыков, интеллекта и других процессов, управляемых головным мозгом), обусловленное интоксикацией, нарушением обменных процессов, инфекционно-воспалительным или травматическим поражением мозга. Приводит к бытовой, общественной и социальной дезадаптации.

В ноябре прошлого года дочь актера Таллула рассказывала, что, несмотря на рассеянность и забывчивость, папа до сих пор любит ее по-прежнему. "Я вижу любовь, когда я с ним, и это мой папа, и он любит меня, что действительно особенно", – говорила она.

Как сообщал OBOZ.UA, Брюс Уиллис не всегда может узнать своих дочерей и бывшую жену Деми Мур, с которой они пробыли в браке 13 лет. Актеру уже труднее передвигаться, а по характеру он стал более агрессивным.

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