Дело о гибели в ДТП Анны Жук передали в суд: что угрожает ее мужу, который был за рулем

Полтавская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Владимира Билевцова – мужа погибшего блогера Анны Жук. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смертельной аварии и тяжким телесным повреждениям у потерпевших (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Полтавской областной прокуратуры. В случае доказательства вины мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы, а также лишение права управлять автомобилем до трех лет.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Трагическое ДТП произошло 24 января неподалеку от села Засулье Лубенского района Полтавщины. По версии следствия, 24-летний водитель, двигаясь на автомобиле Lexus RX по трассе Харьков – Киев с превышением скорости, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с грузовиком Renault Premium, припаркованным на обочине. В результате столкновения 36-летняя Анна Жук, более известная в сети как Аннет, погибла на месте. Ее малолетний сын получил тяжелые травмы, водитель грузовика – средней тяжести, а сам Белевцов также был госпитализирован.

Обстоятельства аварии расследовали следователи территориального управления ГБР в Полтаве. После сбора улик прокуратура предъявила обвинение.

Анна Жук была известным Instagram-блогером, делилась историями из жизни, проводила тренинги и поддерживала женское сообщество. Вместе с мужем она воспитывала четырех детей. Ее смерть стала шоком для тысяч подписчиков и коллег по блогерскому цеху.

Владимир Белевцов младше Анны Жук на 14 лет, отец ее младшего сына. В соцсетях он рассказывал о своем сельском происхождении, службе в церкви, увлечении автомобилями и бизнесе. До полномасштабного вторжения супруги жили в Святогорске, впоследствии переехали в Харьков.

На время досудебного расследования суд избрал Белевцову меру пресечения – содержание под стражей 60 суток без права внесения залога.

Ранее OBOZ.UA подробнее писал, что известно о Владимире Билевцове. Сейчас мужчине 24 года, и у него остался сын Анны – один из четырех ее детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!