'Делала на нее пародию': звезда 'Скаженого весілля' Инна Приходько рассказала о необычном знакомстве с Юлией Тимошенко

Звезда комедийного фильма "Скажене весілля" Инна Приходько поделилась, как познакомилась с главой партии "Батьківщина" Юлией Тимошенко. По словам актрисы, их встреча с государственным деятелем состоялась незадолго до начала полномасштабной войны на корпоративе, во время которого она делала пародию на политика.

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Об этом она рассказала в проекте "33 вопроса" на YouTube-канале "Люкс ФМ". Артистка отметила, что политический деятель довольно положительно отреагировал на ее деятельность.

"Мы познакомились не так давно. Где-то за полгода или год до полномасштабной войны. Я вела корпоратив, на котором и была Юлия Владимировна. Там я делала на нее пародию. Она очень смеялась, ей понравилось. Интересно, что именно тогда исполнилось 15 лет, как я ее пародирую", – поделилась звезда.

Инна Приходько вспомнила, что после перформанса даже немного пообщалась с Юлией Тимошенко. Во время разговора политик сделала ей оригинальный комплимент.

"Она мне сказала: "Боже, ты так похожа на мою дочь Евгению". Короче говоря, заценила выступление", – добавила актриса.

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