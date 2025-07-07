'Даже не видел видео'. Вадим Яценко признался, давал ли согласие Степан Гига на исполнение песни 'Этот сон', и объяснил, почему молчит о хите

Видео песни "Этот сон" Степана Гиги в исполнении хора "Гомон" под руководством Вадима Яценко набрало более 7 миллионов просмотров в TikTok. Но после взлета популярности композиции у многих возник логичный вопрос, было ли на это согласие автора песни.

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Вадим Яценко заверил, что все юридические формальности соблюдены, и использование песни согласовано юридически, однако непосредственного отклика от Степана Гиги пока не поступало. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Имущественные права на его песню урегулированы – мы имеем действующие договоры с агентством, которое представляет интересы авторов. Поэтому, если речь идет о Степане Гиге, он должен получать роялти за исполнение его песен", – объяснил Яценко.

Также Вадим Яценко вспомнил, что в одном из радиоинтервью выразил готовность спеть эту песню вместе со Степаном Гигой, но отметил, что хор интересует не шум вокруг, а содержание того, что создают: "Да, в одном из интервью – это был разговор на радио – я сказал, что не против исполнить эту песню вместе. Но, если честно, мы не гонимся за подобными информационными поводами. Если когда-то появятся какие-то предложения – конечно, рассмотрим их в команде. Но не стоит забывать, какая наша главная задача: развитие глубинного украинского искусства.".

По словам Яценко, пока никто из команды Степана Гиги не обращался к хору по поводу видео: "Пока мы не получали фидбэк от Степана Гиги относительно видео. К нам никто из его команды не обращался. Кажется, он сейчас в концертном туре за границей, поэтому, возможно, даже еще не видел видео. В любом случае – господину Степану большое уважение за эту песню, спасибо за ее создание".

Полное интервью с Вадимом Яценко читайте на OBOZ.UA здесь.

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