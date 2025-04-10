Даша Малахова оскандалилась из-за фото детей из Кривого Рога в гробу для 'иностранных подписчиков': сеть шокирована, оправдания не помогли

Украинская актриса и телеведущая Даша Малахова оказалась в центре скандала после публикации фото погибших подростков из Кривого Рога, ставших жертвами российской ракетной атаки 4 апреля. Снимок с похорон, на котором виден гроб с детьми, она разместила как обложку своего блога в Facebook. Изображение не было заблюренным и быстро вызвало волну возмущения среди украинских пользователей.

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Малахова в соцсети объяснила свой поступок желанием привлечь внимание иностранной аудитории к трагедии в Украине. По словам ведущей, она сознательно использовала "самый эффективный инструмент соцсетей – обложку", чтобы донести масштабы зверств за границей. При этом актриса заявила, что будет блокировать всех, кто ее критикует.

"Мои хейтеры, у которых минимум подписчиков, ежедневно делают сториз с трагическими фото и перепощуют сообщения в которых 2 реакции и несколько просмотров от собственной семьи и соседей. Я, человек с определенным количеством подписчиков использую самый эффективный в соцсетях инструмент – обложку, чтобы показать трагедию и абсолютное зверство, чтобы достучаться, и это увидело как можно больше людей за границей. И от тех, кто каждый день флудит пространство с минимальными просмотрами, получаю осуждение. Я вижу фото и хочу, чтобы ее увидели те, кто мог пропустить", – объяснила свои действия Малахова в удалившем посте.

Украинские пользователи соцсетей считают ее поступок бездушным и нарушающим этические границы памяти погибших и чувств их родных:

"И что-то ни одного комментария от "иностранных друзей".

"Даша, у вас нет хейтеров. За вас стыдно. У вас нет эмпатии и ума".

"Я воспринимаю это как истерику которая сейчас у каждого из нас. Но эти фото сакральны для родителей и детей. Имеем ли мы право вообще заходить в это пространство?"

"Уважаемая, всем наср*ть на ваше количество подписчиков. Вопросы в элементарной этике, морали и эмпатии! Но о чем вам говорить?! Вы эти слова используете без понимания их смыслов!"

Журналистка и культурный обозреватель Лена Чиченина назвала действия Малаховой "циничным апогеем" ошибочной тенденции – публиковать фото тел погибших в соцсетях.

"Актриса хорошо знала, какие эмоции вызовет этот трэш, поэтому написала сообщение, что публикует это для своих иностранных подписчиков. А "горе-комментаторов" будет блокировать. Я давно предлагала бить людей ногами за фразу "это должен видеть весь мир". Ни разу ее не слышала от тех, кто делает действительно что-то видимое в мире. Но то, что додумалось сделать Малахова – это, по-моему, лишь проявление тенденции. Извращенный, тупой, циничный апогей любви людей излагать фотографии тел погибших в соцсети", – написала Чиченина.

Ранее OBOZ.UA писал, что Даша Малахова оскандалилась из-за своего странного поста о "мужчине в зеленой одежде, который ел селедку руками прямо из бочки в рыбном магазине Киева". Женщина предположила, что мужчина был военным, а сельдь сравнила с экономикой Украины.

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