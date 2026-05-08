Даша Астафьева украинизировала хит NikitA 'Веревки' и порвала зал 'Нашебачення'. Видео

Модель и певица Даша Астафьева перевела на украинский язык хит поп-группы NikitA "Веревки", которую когда-то исполняла с Юлией Кавтарадзе. Обновленную версию композиции, которая получила название "Мотузки", звезда представила на сцене благотворительного конкурса "Нашебачення".

Вместе с коллективом "Курган & Agregat" она создала эффектный перформанс с танцевальными и театральными элементами, поэтому произвела настоящий фурор на шоу и сорвала бурные овации. Видео с выступлением артистки появилось на YouTube-канале BADstreet Boys.

Номер Даши Астафьевой начался с саркастической речи участника "Курган & Agregat" Евгения Володченко, где он погрустил по прошлому. Мол, почему простые "маленькие люди" должны страдать и отказывать себе в прослушивании песен, вызывающих ностальгию, таких как "Веревки" от NikitA. Через мгновение Амил и Рамил Насировы заставили его помолчать, ударив якобы стеклянными бутылками по голове, тогда как Астафьева с небольшим упреком в голосе сказала: "Какие "Веревки"? "Мотузки!".

Звезда вышла на центр сцены в стильном total-black аутфите, задекорированном серебряными цепочками, и исполнила украинизированную версию хита. Теперь его припев звучит так: "Я міцними мотузками прив'яжу твоє тіло. На цупкі канати, я немов з котушок злетіла. Дуже довго я чекала, але перехворіла тобою. Я міцними мотузками прив'яжу і закрию. Я залишуся для тебе нездійсненною мрією. Дуже довго я чекала, але перехворіла тобою".

На протяжении всего выступления Даши Астафьевой были слышны аплодисменты, а когда она закончила перформанс, зал просто взорвался овациями и громкими возгласами. Не меньшее впечатление украиноязычная версия хита NikitA вызвала у пользователей сети. На платформе Threads люди отметили, что годами ждали перевода этого трека и были в восторге от музыкального номера артистки.

"Даша Астафьева и "Курган & Agregat" – ТОП".

"Я этого годами ждала. Хана вам всем, соседи".

"Тусовка, которую я бы посетила".

"Вау!".

