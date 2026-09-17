Дантес попал в ДТП на авто за более 3 млн грн и дал совет водителям. Фото последствий

Певец Владимир Дантес попал в ДТП на своем BMW 2025 года выпуска. Артист "поцеловался" бамперами с Chevrolet Aveo, однако, судя по опубликованным им кадрам, его автомобиль видимых повреждений не получил.

Видео дня

Зато на машине другого участника аварии заметна вмятина на бампере в районе номерного знака. О ДТП Дантес рассказал в своих InstaStories. Певец не сообщил, при каких обстоятельствах произошла авария и кто именно оказался ее виновником.

На коротком видео он показал оба автомобиля, которые после столкновения оказались рядом. На BMW артиста на опубликованных кадрах повреждений не видно, тогда как на бампере Chevrolet заметна вмятина.

Позже Дантес записал видео уже за рулем своего автомобиля и рассказал, что авария обошлась без серьезных последствий. Он также призвал других водителей не пренебрегать страхованием автомобилей.

"Я хочу сказать, что все супер, все хорошо, это довольно легкое ДТП. Прошу вас, страхуйте тачки, вы будете спокойными, уравновешенными и даже сможете успокоить того, кто виноват в этом ДТП. И хорошо, что все целы, все живы, только машины повреждены. И, кстати, не моя! "Беха" – топ! Спасибо за такую хорошую машину", – сказал артист.

Владимир Дантес является владельцем BMW M340i xDrive 2025 года выпуска. Он купил автомобиль новым в автосалоне. Стоимость такой модели составляет более 3,5 млн грн, или около 80 тысяч долларов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что певец SHUMEI попал в серьезное ДТП в Киеве. Автомобиль артиста во время движения занесло на обочину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!