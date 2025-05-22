Данилко рассекретил, какое важное наставление дает представителям Украины на Евровидении

Андрей Данилко, известный в Европе благодаря образу Верки Сердючки, поделился личным советом, который всегда дает украинским представителям на Евровидении. Артист отмечает: самое важное во время участия в конкурсе – сохранять эмоциональный баланс и ограничить общение с внешним миром.

Видео дня

"Я всем, кто ездил туда, говорю: меньше общайся, будь больше с собой, чтобы не растрачивать свои силы", – рассказал Данилко в интервью BBC Украина. По его словам, участие в Евровидении – это огромное психологическое и физическое испытание. Постоянные репетиции, примерки, интервью и волна критики со стороны публики могут серьезно повлиять на исполнителя.

"Кто не был на Евровидении, не знает, что это такое. Это очень психологически тяжело", – отметил артист, который в 2007 году также представлял Украину на песенном конкурсе с песней Dancing Lasha Tumbai.

По словам Данилко, несмотря на плотный график концертов, он следил за нынешним Евровидением и даже поддержал украинских представителей – группу Ziferblat, которые заняли 9 место в финале. Артист тогда призвал свою аудиторию поддержать ребят голосованием прямо со сцены во время концерта. Более того, он признался, что сам выучил слова конкурсной песни коллектива, чтобы максимально искренне показать свою поддержку.

После этого, по словам артиста, участники группы прислали ему сообщение с благодарностью за поддержку. Но несмотря на положительные моменты, он отметил, что участие в конкурсе – чрезвычайно изнурительный процесс, как физически, так и морально. Именно поэтому его главный совет всем представителям Украины на Евровидении – избегать лишних контактов и сосредоточиться на себе.

Этот совет, по словам Данилко, он в свое время давал и Джамале, и Jerry Heil, и alyona alyona, когда те участвовали в конкурсе. Он считает, что именно внутреннее спокойствие и сосредоточенность помогают выдержать напряженную атмосферу Евровидения.

Артист также вспомнил, как в течение многих лет после выступления в 2007-м его постоянно приглашали участвовать в перформансах конкурса, ведь образ Верки Сердючки стал культовым среди европейских фанатов: "Нас так полюбили, что нас приглашали практически каждый год. Верка Сердючка стала для них иконой. Сколько лет прошло, а люди переодеваются в Сердючку, надевают звезды серебристые".

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Данилко объяснял, почему не хочет участвовать в судействе Нацотбора на Евровидение. По его словам, проблема конкурса не в участниках или судьях, а в режиссуре и общей организации шоу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!