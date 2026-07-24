Даниил Поляков представил дебютный авторский сингл «Фурия»: историю о чувствах, которые сильнее времени и расстояния

24 июля украинский режиссёр, клипмейкер и телевизионный деятель Даниил Поляков представит свою дебютную авторскую композицию "Фурия". Это не просто музыкальный релиз, а очень личная история, рожденная из реальных переживаний, эмоций и жизненного опыта самого автора.

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"Фурия" рассказывает о любви, которая не подчиняется расстоянию, времени и жизненным испытаниям. Это история двух людей, чьи сердца остаются единым целым, даже когда обстоятельства заставляют их быть далеко друг от друга. В песне переплетаются сила чувств, внутренняя борьба, надежда и вера в то, что настоящая любовь всегда находит свой путь.

Автором текста и музыкальной идеи композиции является сам Даниил Поляков. По его словам, каждая строка родилась не из вымысла, а из собственных переживаний.

"Я не хотел писать песню ради того, чтобы она стала просто очередной красивой песней. Для меня важно рассказать историю. В каждом слове "Фурии" есть часть моей жизни, моих эмоций и чувств, которые мне пришлось пережить. Наверное, именно поэтому эта песня настолько особенная для меня. Это мой самый искренний разговор".

Более пяти лет Даниил Поляков работает в сфере украинских СМИ и шоу-бизнеса. Как режиссёр и клипмейкер он создавал телевизионные проекты, музыкальные видео и концертные постановки, помогая артистам рассказывать свои истории языком кадра.

Коллеги и клиенты знают его как улыбчивого, открытого и творческого профессионала, который всегда находится по ту сторону камеры. Именно поэтому премьера "Фурии" становится для него новым творческим этапом – возможностью впервые обратиться к зрителю уже как исполнитель и автор собственной музыки.

"Фурия" – это начало нового пути, который доказывает: иногда самые важные мечты стоит воплощать именно тогда, когда ты к ним по-настоящему готов, несмотря на общемировые проблемы.

Слушайте дебютный сингл Даниила Полякова "Фурия" с 24 июля на всех музыкальных платформах.

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