Чувственная и немного провокационная: певица Kola представила новую песню 'Говорили'

Популярная певица KOLA продолжает удивлять новым звучанием и смешанными стилями в своей музыке. 26 июня она представила песню "Говорили" – сочетание чувственности и интимности бачаты с ритмикой современной попмузыки.

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Эта песня – разговор, который начался случайно и продолжался до рассвета. Она о тех моментах, когда любовь не требует громких слов, но присутствует в каждом взгляде, в каждом аккорде, в непринужденных разговорах с шутками о серьезном. Когда встречаешь "своего" человека – готов прожить все свои семь жизней с ним, даже если мир вокруг идет в обратном направлении.

"Песня "Говорили" полна страсти – как в лучших традициях латиноамериканских танцев. Под нее хочется двигаться в такт с любимым, забывая обо всем вокруг. Она напоминает о романтике летних вечеров, когда в воздухе летает любовь, и она проникает в каждую клеточку. Это, пожалуй, первая моя песня, в которой любовь звучит откровенно, но одновременно – удивительно чисто и по-настоящему", – прокомментировала певица премьеру.

В новой песне KOLA – все, что волнует в новой любви: немного вызова, немного нежности, немного игры, в которую невозможно не втянуться. И, конечно, страсть, которую хочется удержать – как мгновение, которое не хочешь отпускать.

Прослушать "Говорили" можно на всех музыкальных платформах по ссылке.