Чувства, согревающие в самые холодные времена: Макс Барских презентовал песню 'Влюбленный'

Название новой песни говорит само за себя: на этот раз Барских поет не о драме, а о чувствах, которые согревают даже в самые холодные времена.

Видео дня

Предыдущий трек музыканта "Нескладається" стал для многих украинцев настоящим саундтреком этой зимы – не только праздничной, но и эмоционально сложной.

Макс Барских: "Я откровенно делюсь в песнях своими чувствами. Если даже такой тяжелой зимой любовь нашла меня – верю, что она найдет и моих слушателей. А вместе с ней придут сила и вера в теплую весну. Я обожаю эту песню. Она как картина, отражающая мое внутреннее состояние", – комментирует премьеру артист.

Новый сингл звучит как личное признание, которое превращается в совместное переживание и еще одно доказательство того, что музыка может быть теплом, когда в нем больше всего нуждаются.