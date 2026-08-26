"Что я сделал? Что я нарушил?" Олег Винник, который стал "нежелательным" артистом в Молдове, эмоционально рассказал о письме от министра культуры

Украинский певец Олег Винник прокомментировал решение Министерства культуры Молдовы внести его в "черный список" вместе с российскими артистами-путинистами. Исполнитель не стал скрывать, что был шокирован, узнав об "отмене" в этой стране, поэтому сразу направил письмо в ведомство, чтобы расставить точки над "i" в этой неприятной ситуации. Однако вразумительного ответа он так и не получил.

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По словам Винника, в ведомстве довольно расплывчато объяснили внесение его в список "нежелательных" деятелей культуры в связи с соответствующей рекомендацией Служб разведки и безопасности. Об этом артист эмоционально рассказал в интервью для проекта "Агент Провокатор".

"Это был смешной шок. Я этого не ожидал. Я выступал в Молдове, наверное, в 2011–2012 годах. В российской прессе прочитал, что я вместе с россиянами в списке "нежелательных" артистов в Молдове. Я не понял, почему меня не хотят видеть. Хотя тех артистов, с которыми я выступал, в списке не было. Мне это как-то обидно, потому что это неправильно. Моя сотрудница направила письмо в Минкульт, где просила разъяснить, в чем причина нежелания меня видеть. А ответа так и не последовало. Насколько я сегодня понимаю, в Минкульте нам ответили, что они подчиняются службам разведки и безопасности", – поделился певец.

В то же время, как отметил Олег Винник, ведомство не запретило ему устраивать концерты в Молдове. Исполнителя просто предупредили, что его могут не впустить на территорию страны, если он решит ее посетить. Такой ответ вызвал у Винника лишь еще больше вопросов.

"В конце концов, это не объяснение. Что я сделал? Что я нарушил? Я же должен понимать, что происходит, тем более на таком уровне. Наверное, я должен сам догадаться, все-таки я уже взрослый. Но я думаю и не понимаю. Может быть, из-за того, что я пою на украинском и русском. Не знаю. Кто, как не они, должен знать?", – эмоционально отметил артист.

Отдельно Олег Винник подчеркнул, что его возмутило решение Минкульта Молдовы обнародовать информацию о включении его в список "нежелательных" артистов. Певец подчеркнул, что у ведомства даже не было никаких данных о его возможных концертах в стране.

"Может, это недоброжелатели. Но я даже представить себе этого не могу. Что я кому-то сделал в Молдове? И вообще, кому я что-то сделал? Понятно, что везде есть эти недоброжелатели. Мне кажется, что Министерство культуры не должно реагировать. Завтра миллион каких-то сплетен будут поступать в администрацию, и что? Без причины исключать человека, потому что кто-то что-то придумал? Я считаю, так нельзя", – подытожил исполнитель.

Отметим, что о решении Молдовы внести Олега Винника в "черный список" стало известно в июне этого года. На сайте Минкульта появилась информация о том, что он стал одним из артистов, чьи концерты или участие в культурно-художественных мероприятиях не рекомендуется допускать на территории страны.

"Список был составлен на основании запросов, полученных от государственных культурных учреждений и импресариатских компаний в ответ на циркуляр, разосланный Министерством культуры в феврале 2026 года, относительно предварительного информирования о приглашении или привлечении артистов из-за рубежа, в частности из стран СНГ (Содружества Независимых Государств. – Ред.) и государств, осужденных международным сообществом за вооруженную агрессию", – отмечалось в заявлении.

В ведомстве подчеркивали, что список формально не запрещает устраивать шоу с участием фигурантов, а был создан для "предотвращения ситуаций, когда проведение мероприятий может представлять угрозу безопасности Республики Молдова". При этом там подчеркнули, что организаторы мероприятий должны будут взять на себя всю ответственность, если пригласят артистов из перечня.

В немилость Молдовы, помимо Винника, попали многие путинисты, среди которых: Клава Кока, Юрий Каспарян, Диана Арбенина, Нурлан Сабуров, группа "Тату", Баста, Егор Крид и другие.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Олег Винник сделал заявление об изменении гражданства. Певец рассказал, что пока является лишь резидентом Германии, однако считает вполне логичным стать полноправным гражданином этой страны.

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