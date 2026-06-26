Олег Винник неожиданно оказался в "черном списке" Молдовы наряду с поклонниками Путина: почему так произошло

Украинский певец Олег Винник, который после начала полномасштабной войны сбежал за границу, попал в немилость в Молдове. Артист неожиданно оказался в списке исполнителей, чьи концерты или участие в культурно-художественных мероприятиях не рекомендуется допускать на территории страны.

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Что интересно, компанию Виннику в "черном списке" составили российские артисты, известные своей поддержкой путинского режима. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства культуры Молдовы.

"Список был составлен на основании запросов, полученных от государственных культурных учреждений и импресариатских компаний в ответ на циркуляр, разосланный Министерством культуры в феврале 2026 года, относительно предварительного информирования о приглашении или привлечении артистов из-за рубежа, в частности из стран СНГ (Содружества Независимых Государств. – Ред.) и государств, которые осуждены международным сообществом за вооруженную агрессию", – говорится в заявлении.

Как подчеркнули в Минкульте Молдовы, этот список носит рекомендательный характер и формально не запрещает организацию мероприятий с участием артистов. Целью создания этого документа в ведомстве называют стремление "предотвратить ситуации, когда проведение концертов, спектаклей, фестивалей или других культурно-художественных мероприятий может представлять угрозу безопасности Республики Молдова".

В то же время в Министерстве культуры страны предупредили организаторов: если они решат пригласить фигурантов "черного списка" принять участие в мероприятиях, они должны взять на себя всю ответственность за возможные негативные последствия. Артистам вполне могут запретить въезд на территорию Молдовы, что, в свою очередь, станет причиной отмены культурных мероприятий и подрыва репутации всех причастных к шоу.

В "черный список" попали:

Akmal' (Акмаль Ходжаниязов);

Олег Винник;

Юрий Каспарян;

Игорь Вдовин;

Клава Кока;

Макан;

Диана Арбенина;

группа "Ночные снайперы";

Нурлан Сабуров;

Icegergert;

DJ Smash;

Александр Серов;

Guf;

Группа "Тату";

Леонид Агутин;

Баста;

группа "Руки вверх" (Сергей Жуков);

Егор Крид;

Люся Чеботина;

Дмитрий Маликов;

Игорь Николаев;

Ирина Круг;

группа "Ленинград" (Сергей Шнуров);

Мот;

Моргенштерн.

Напомним, что Министерство культуры Молдовы выступило против организации концертов Олега Винника, Нурлана Сабурова и Дианы Арбениной еще в апреле. В ведомстве сочли проведение мероприятий нецелесообразным, поэтому даже призвали организаторов расторгнуть любые договорные отношения с артистами.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Олег Винник, который проживает в Европе, удивил всех своим поступком во время прогулки с женой. Пара прошлась по нескольким улицам Праги (Чехия), а в какой-то момент исполнитель просто залаял среди людей.

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