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Олег Винник неожиданно оказался в "черном списке" Молдовы наряду с поклонниками Путина: почему так произошло

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
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Олег Винник попал в 'черный список' Молдовы
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Украинский певец Олег Винник, который после начала полномасштабной войны сбежал за границу, попал в немилость в Молдове. Артист неожиданно оказался в списке исполнителей, чьи концерты или участие в культурно-художественных мероприятиях не рекомендуется допускать на территории страны.

Что интересно, компанию Виннику в "черном списке" составили российские артисты, известные своей поддержкой путинского режима. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства культуры Молдовы.

В Молдове выступили против участия певца в культурных мероприятиях

"Список был составлен на основании запросов, полученных от государственных культурных учреждений и импресариатских компаний в ответ на циркуляр, разосланный Министерством культуры в феврале 2026 года, относительно предварительного информирования о приглашении или привлечении артистов из-за рубежа, в частности из стран СНГ (Содружества Независимых Государств. – Ред.) и государств, которые осуждены международным сообществом за вооруженную агрессию", – говорится в заявлении.

Как подчеркнули в Минкульте Молдовы, этот список носит рекомендательный характер и формально не запрещает организацию мероприятий с участием артистов. Целью создания этого документа в ведомстве называют стремление "предотвратить ситуации, когда проведение концертов, спектаклей, фестивалей или других культурно-художественных мероприятий может представлять угрозу безопасности Республики Молдова".

Минкульт Молдовы внес Винника в "черный список"

В то же время в Министерстве культуры страны предупредили организаторов: если они решат пригласить фигурантов "черного списка" принять участие в мероприятиях, они должны взять на себя всю ответственность за возможные негативные последствия. Артистам вполне могут запретить въезд на территорию Молдовы, что, в свою очередь, станет причиной отмены культурных мероприятий и подрыва репутации всех причастных к шоу.

В "черный список" попали:

  • Akmal' (Акмаль Ходжаниязов);
  • Олег Винник;
  • Юрий Каспарян;
  • Игорь Вдовин;
  • Клава Кока;
  • Макан;
  • Диана Арбенина;
  • группа "Ночные снайперы";
  • Нурлан Сабуров;
  • Icegergert;
  • DJ Smash;
  • Александр Серов;
  • Guf;
  • Группа "Тату";
  • Леонид Агутин;
  • Баста;
  • группа "Руки вверх" (Сергей Жуков);
  • Егор Крид;
  • Люся Чеботина;
  • Дмитрий Маликов;
  • Игорь Николаев;
  • Ирина Круг;
  • группа "Ленинград" (Сергей Шнуров);
  • Мот;
  • Моргенштерн.
Концерты Винника не рекомендуется организовывать в Молдове

Напомним, что Министерство культуры Молдовы выступило против организации концертов Олега Винника, Нурлана Сабурова и Дианы Арбениной еще в апреле. В ведомстве сочли проведение мероприятий нецелесообразным, поэтому даже призвали организаторов расторгнуть любые договорные отношения с артистами.

Весной Минкульт Молдовы призвал организаторов мероприятий расторгнуть договорные отношения с Винником и несколькими россиянами

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Олег Винник, который проживает в Европе, удивил всех своим поступком во время прогулки с женой. Пара прошлась по нескольким улицам Праги (Чехия), а в какой-то момент исполнитель просто залаял среди людей.

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