Что случилось с вдовой Кобзона: новые правнуки с 'нерусскими' именами и продажа пентхауса за миллиард рублей

После смерти пророссийского певца украинского происхождения Иосифа Кобзона, его вдова Нелли Кобзон начала вести уединенный образ жизни. 75-летняя женщина редко посещает публичные мероприятия в России, а большинство времени проводит на даче, тогда как элитный пентхаус в центре Москвы выставила на продажу.

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Как говорила Нелли Кобзон в комментарии одному из росмедиа, сейчас она в основном занимается домашними делами, в частности, консервирует варенье. Что произошло с вдовой артиста-украинофоба читайте в материале OBOZ.UA.

Недавно пропагандистские медиа выяснили, что Нелли Кобзон решила избавиться от квартиры, которая расположена на 16-м этаже одного из элитных жилых комплексов Москвы. Она выставила недвижимость площадью 600 квадратных метров на закрытую продажу и хочет получить за нее миллиард рублей. Дом находится под постоянной охраной, а главной особенностью пентхауса является то, что после смерти певца-путиниста в ней абсолютно ничего не меняли.

Однако, что интересно, изначально близкие Кобзона имели на квартиру кардинально другие планы. Недвижимость хотели превратить в музей, посвященный творчеству украинофоба, но теперь его вдова рассматривает пентхаус как инвестиционный актив.

Отойдя от публичного образа жизни, Нелли Кобзон немало времени посвящает семье, которая, кстати, весной стала еще больше. В мае у вдовы певца родилось двое правнуков, одному из которых родители дали "нерусское" имя Джозеф.

Стоит заметить, что Нелли Кобзон имеет от покойного певца двух детей: Андрея и Наталью. Их дочь в течение многих лет живет в Лондоне с мужем-бизнесменом Юрием Рапопортом. Наталья имеет четырех детей и, вероятно, кто-то из них и подарил Нелли Кобзон двух правнуков.

Напомним, что Иосиф Кобзон несколько раз связывал себя узами брака. Первой женой певца-путиниста была Вероника Круглова, второй – Людмила Гурченко, а третьей уже Нинель (Нелли) Дризина. Последний брак украинофоба совсем нельзя было назвать идеальным. Сначала супругам было нелегко построить совместный быт, а позже артист неоднократно изменял Нелли Кобзон. Определенный период женщина терпела неверность мужа, но в конце концов ушла от него и на полгода полностью разорвала все связи.

Нелли Кобзон вернулась к мужу, когда у него начались проблемы со здоровьем. Иосиф Кобзон никогда не извинялся перед партнершей за "грехи" в отношениях, лишь называл болезнь "наказанием" за содеянное. Женщина была рядом с певцом-украинофобом на протяжении всего периода лечения онкологии. Кстати, после смерти исполнителя Нелли Кобзон разрыла, что они воспитывали еще и приемного ребенка. Супруги усыновили Артака Товмасяна, но держали это событие в секрете.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известная певица и вдова нардепа продает киевский особняк в "стиле Пшонки" за почти $10 млн.

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