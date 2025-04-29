Что известно о суде Ким Кардашьян с бандой 'дедушек-разбойников' и чья загадочная смерть может подорвать расследование

В Париже стартовал громкий судебный процесс над так называемой "бандой дедушек-разбойников", которую обвиняют в дерзком ограблении американской телезвезды и бизнесвумен Ким Кардашьян. Речь идет о деле, которое длится уже более девяти лет и остается одной из самых известных криминальных историй последнего десятилетия. Однако судебный процесс может оказаться под угрозой после неожиданной смерти одного из ключевых фигурантов – 72-летнего Марсо Баум-Гертнера, известного в криминальном мире как Нез Рапе, или "Шершавый Нос".

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По данным Daily Mail, Баум-Гертнер, которого французские следователи считали "суперзащитником" и главным посредником в сбыте драгоценностей Кардашьян, умер при загадочных обстоятельствах в 10-м округе Парижа 6 марта – менее чем за неделю до своего появления в суде. Причины смерти официально не называют, однако источники сообщают, что она была внезапной, и не исключают возможность убийства, связанного с попытками заставить его молчать.

Баум-Гертнер был фигурой европейского мафиозного масштаба, неоднократно осужден за хранение краденого, мошенничество, подделку денег и грабежи. По делу Кардашьян его подозревали в установлении контактов с черными дилерами из Израиля, Грузии и США для сбыта драгоценностей, включая кольцо Ким стоимостью 4 миллиона долларов, которое до сих пор не найдено. Несмотря на многочисленные допросы, Баум-Гертнер отказывался называть имена подельников, однако правоохранители предполагали, что он мог заговорить в суде во избежание заключения.

На скамье подсудимых осталось десять человек – девять мужчин и одна женщина в возрасте от 60 до 78 лет, что и принесло делу название "дедушки-разбойники". Двое из них – Аомар Айт Хедаше и Юнис Аббас – признали вину. Именно Хедаше, по словам прокуроров, ворвался в гостиничный номер Кардашьян вместе с другими нападающими, которые связали ее, угрожая револьвером, пока она умоляла: "Не убивайте меня, у меня есть дети".

Как сообщает Sky News, Кардашьян планирует лично дать показания 13 мая во Дворце правосудия в Париже. Ее адвокат Майкл Родс подтвердил, что она уважает французскую систему правосудия, однако не дает комментариев до завершения процесса.

Баум-Гертнер был не единственным, кого исключили из дела: другой подсудимый, Пьер Буянер, также 72-летний, был отстранен по болезни Альцгеймера. Это еще больше усложнило дело, которое французские власти пытались довести до суда более восьми лет.

Сбежавшие на велосипедах и пешком преступники до сих пор не раскрыли, куда исчезли драгоценности. Из всех украшений Кардашьян удалось найти только один платиновый крест с бриллиантами, потерянный во время бегства. Остальные – пропали без следа, что, по словам следователей, свидетельствует о глубокой организованности и связях с международным черным рынком.

Что известно об ограблении

3 октября 2016 года, в разгар Недели моды в Париже, на тогдашнюю 35-летнюю Ким Кардашьян было совершено дерзкое нападение в ее гостиничном номере в элитном Hotel de Pourtales. Пятеро мужчин, переодетых в полицейских, связали консьержа, проникли в комнату, связали Кардашьян, угрожали ей пистолетом и украли ювелирные украшения более чем на 10 миллионов долларов.

Звезда со временем призналась, что была уверена – погибнет во время этого нападения. Она умоляла нападающих оставить ее живой, ссылаясь на то, что имеет детей.

Среди украденных вещей было знаменитое кольцо с бриллиантом 18,88 карата, подаренное Кардашьян ее тогдашним мужем, репером Канье Вестом. Камень, по данным экспертов, имел редкий сертификат 11a (высокое качество без примесей) и был изготовлен ювелиром Лоррейн Шварц. Украшение так и не найдено.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ким Кардашьян впервые рассказала о редкой болезни кожи сына. Телевизионная звезда отметила, она "передала" своему сыну патологию, из-за которой на теле человека появляются безболезненные белые пятна нечеткой формы.

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