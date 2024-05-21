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У жены Башара Асада обнаружили лейкемию: 5 лет назад она поборола рак молочной железы

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
2,7 т.
У жены Башара Асада обнаружили лейкемию: 5 лет назад она поборола рак молочной железы

Первой леди и супруге президента Сирии Башара АсадаАсми Асад – диагностировали лейкемию. Она почти 5 лет назад успешно поборола рак молочной железы, но онкология снова вернулась в несколько иной форме.

48-летней первой леди придется изолироваться от окружающих и отменить все публичные мероприятия, чтобы провести лечение. Об этом сообщили в соцсетях президента Сирийской Арабской Республики.

У жены Башара Асада обнаружили лейкемию: 5 лет назад она поборола рак молочной железы

Следует отметить, что лейкемия – это онкологическое заболевание крови. На какой именно стадии рака находится Асма Асад – неизвестно.

"После появления нескольких симптомов и клинических признаков и после комплексной серии медицинских тестов и обследований первой леди Асми Асад был поставлен диагноз "острый миелоидный лейкоз" (ГМЛ). дистанцирование. Итак, первая леди будет соблюдать специальный протокол лечения, который включает строгие меры по профилактике инфекций и соответствующее социальное дистанцирование. Первая леди временно откажется от всех прямых обязательств в рамках своего плана лечения", – говорилось в заявлении.

У жены Башара Асада обнаружили лейкемию: 5 лет назад она поборола рак молочной железы

Известно, что почти пять лет назад первая леди Сирии болела раком молочной железы. Однако тогда заболевание было на ранней стадии и с ним удалось справиться. В то время канцелярия даже распространила фотографию с супругами из больницы, где Асма Асад уже приступила к лечению.

Борьба с онкологией длилась год, но все кончилось оптимистично. Первая леди Сирии самостоятельно объявила, что "со всей этой болью и усталостью покончено".

У жены Башара Асада обнаружили лейкемию: 5 лет назад она поборола рак молочной железы

Ранее OBOZ.UA писал, что онкологией сейчас болеет украинская телеведущая Наталья Фицич. Она поборола заболевание 12 лет назад, но, как оказалось, не полностью.

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