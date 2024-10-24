Чарльзу III и Камилле угрожает опасность: королевская охрана переведена в состояние повышенной готовности из-за 'сына' монархов

Британские королевские службы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности и внимательно оберегают Чарльза и Камиллу, которые находятся с рабочим визитом в Австралии. Опасность происходит от 58-летнего мужчины, утверждающего, что он тайный ребенок монархов.

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Уроженец Великобритании Саймон Чарльз Доранте-Дэй убежден, что он внебрачный сын короля и королевы, которого вскоре после рождения отдали на усыновление и взяли работники дворца. Он годами требовал проведения теста ДНК, чтобы доказать свою правоту, но теперь его внесли в список наблюдения службы безопасности после предупреждения, что мужчина может действовать решительно, пишет Daily Mail.

Когда было объявлено о туре Чарльза и Камиллы, Доранте-Дэй намекнул на план "мести" королевским супругам после того, как они прибудут в Сидней вечером 25 октября. "Что я собираюсь делать в этот раз? – поделился Саймон в мае этого года. – Ну, я был бы очень глупым человеком, если бы не принял меры, когда он (Чарльз – Ред.) окажется в той же юрисдикции, что и я. Но я думаю, что было бы еще больше глупостью преждевременно раскрывать свои планы".

Теперь эксперты по личной охране подтвердили, что австралиец будет находиться под пристальным наблюдением королевских охранников, пока Король и Королева будут находиться в стране. "В этом списке, вероятно, уже около 20 имен, – сказал инсайдер по защите. – И, безусловно, любой, кто поднимает шум публично, будет вызывать повышенный интерес".

Как известно, Саймон Чарльз Доранте-Дэй был усыновлен, когда ему было около восьми месяцев в августе 1966 года в Портсмуте на южном побережье Англии, когда Камилле исполнилось 18, а Чарльзу – 17 лет. Отец девяти детей утверждает, что его приемная бабушка, работавшая на Королеву, помогла организовать его новую жизнь в качестве изгнанника. Теперь он хочет, чтобы правда вышла наружу, чтобы он занял место Уильяма как наследник британского престола и стал новым Уэльским принцем.

Доранте-Дэй считает, что несоответствия в его официальном свидетельстве о рождении и в его имени доказывают, что у него есть королевская кровь. В том числе в том, что он родом из семьи монархов, мужчину убеждали его приемные родители.

Несмотря на это, хронология событий противоречит официальной истории романа королевской пары, утверждающей, что Чарльз встретил Камиллу много лет спустя после рождения "внебрачного ребенка". Саймон считает, будущие король и королева впервые сблизились в 1965 году, встретившись на похоронах Уинстона Черчилля в январе того же года.

Однако широко распространена информация гласит, что Чарльз и Камилла познакомились на матче с поло в Виндзорском Грейт-парке в 1970 году. В конце концов, пара сыграла свадьбу в 2005 году.

В течение многих лет австралиец призывал членов королевской семьи пройти тест ДНК. Саймон был уверен, что исследование докажет его подозрения. Он даже писал письмо Елизавете II, но ответ так и не получил.

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