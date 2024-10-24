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Чарльзу III и Камилле угрожает опасность: королевская охрана переведена в состояние повышенной готовности из-за "сына" монархов

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
3 минуты
1,2 т.
Чарльзу III и Камилле угрожает опасность: королевская охрана переведена в состояние повышенной готовности из-за 'сына' монархов

Британские королевские службы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности и внимательно оберегают Чарльза и Камиллу, которые находятся с рабочим визитом в Австралии. Опасность происходит от 58-летнего мужчины, утверждающего, что он тайный ребенок монархов.

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Уроженец Великобритании Саймон Чарльз Доранте-Дэй убежден, что он внебрачный сын короля и королевы, которого вскоре после рождения отдали на усыновление и взяли работники дворца. Он годами требовал проведения теста ДНК, чтобы доказать свою правоту, но теперь его внесли в список наблюдения службы безопасности после предупреждения, что мужчина может действовать решительно, пишет Daily Mail.

Чарльзу III и Камилле угрожает опасность: королевская охрана переведена в состояние повышенной готовности из-за "сына" монархов

Когда было объявлено о туре Чарльза и Камиллы, Доранте-Дэй намекнул на план "мести" королевским супругам после того, как они прибудут в Сидней вечером 25 октября. "Что я собираюсь делать в этот раз? – поделился Саймон в мае этого года. – Ну, я был бы очень глупым человеком, если бы не принял меры, когда он (Чарльз – Ред.) окажется в той же юрисдикции, что и я. Но я думаю, что было бы еще больше глупостью преждевременно раскрывать свои планы".

Чарльзу III и Камилле угрожает опасность: королевская охрана переведена в состояние повышенной готовности из-за "сына" монархов

Теперь эксперты по личной охране подтвердили, что австралиец будет находиться под пристальным наблюдением королевских охранников, пока Король и Королева будут находиться в стране. "В этом списке, вероятно, уже около 20 имен, – сказал инсайдер по защите. – И, безусловно, любой, кто поднимает шум публично, будет вызывать повышенный интерес".

Чарльзу III и Камилле угрожает опасность: королевская охрана переведена в состояние повышенной готовности из-за "сына" монархов

Как известно, Саймон Чарльз Доранте-Дэй был усыновлен, когда ему было около восьми месяцев в августе 1966 года в Портсмуте на южном побережье Англии, когда Камилле исполнилось 18, а Чарльзу – 17 лет. Отец девяти детей утверждает, что его приемная бабушка, работавшая на Королеву, помогла организовать его новую жизнь в качестве изгнанника. Теперь он хочет, чтобы правда вышла наружу, чтобы он занял место Уильяма как наследник британского престола и стал новым Уэльским принцем.

Чарльзу III и Камилле угрожает опасность: королевская охрана переведена в состояние повышенной готовности из-за "сына" монархов

Доранте-Дэй считает, что несоответствия в его официальном свидетельстве о рождении и в его имени доказывают, что у него есть королевская кровь. В том числе в том, что он родом из семьи монархов, мужчину убеждали его приемные родители.

Чарльзу III и Камилле угрожает опасность: королевская охрана переведена в состояние повышенной готовности из-за "сына" монархов

Несмотря на это, хронология событий противоречит официальной истории романа королевской пары, утверждающей, что Чарльз встретил Камиллу много лет спустя после рождения "внебрачного ребенка". Саймон считает, будущие король и королева впервые сблизились в 1965 году, встретившись на похоронах Уинстона Черчилля в январе того же года.

Чарльзу III и Камилле угрожает опасность: королевская охрана переведена в состояние повышенной готовности из-за "сына" монархов

Однако широко распространена информация гласит, что Чарльз и Камилла познакомились на матче с поло в Виндзорском Грейт-парке в 1970 году. В конце концов, пара сыграла свадьбу в 2005 году.

В течение многих лет австралиец призывал членов королевской семьи пройти тест ДНК. Саймон был уверен, что исследование докажет его подозрения. Он даже писал письмо Елизавете II, но ответ так и не получил.

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