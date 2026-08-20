Бывший "друг" Зеленского, который сбежал из Украины в 2014-м: звезда "Майданс" Мигель дал волю эмоциям из-за войны и удивил своей позицией

Российский хореограф Мигель, который не один год строил карьеру в Украине, чему обязан, в частности, Владимиру Зеленскому, высказал неожиданную позицию по поводу войны. После бегства с территории нашей Родины в 2014 году хореограф без угрызений совести признался, что фактически ждал начала полномасштабного вторжения России, а теперь эмоционально заявил – хочет, чтобы это закончилось как можно скорее.

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Мигель слезно пожаловался, что уже "устал" от ужасных событий, однако, в привычной для россиян манере, прямо не назвал агрессию РФ войной. Интересно, что такое заявление звезда проекта "Майданс" сделал на платформе Threads чуть ли не сразу после регистрации.

"Каждое утро просыпаюсь и смотрю новости в надежде, что все это, бл*дь, закончилось…Как же я устал от этого. Вчера на интервью был вопрос про мою самую сокровенную мечту. И это именно она", – написал хореограф.

Стоит отметить, что ранее Мигель не демонстрировал в публичном пространстве такую "миролюбивую" позицию. Он никогда не отрицал, что смог добиться популярности именно в Украине в период с 2011 по 2014 годы, но в то же время нередко подыгрывал российской пропаганде.

"Все началось со знакомства с Владимиром Зеленским и его первого проекта "Ржевский против Наполеона". Поскольку он стал продюсером телеканала "Интер", посмотрел, чем я занимаюсь в кино, и спросил, не хочу ли я попробовать. И мы начали работать", – говорил хореограф в интервью российской ведущей.

Мигель больше всего запомнился украинским зрителям как член жюри первого сезона шоу "Майданс" производства студии "Квартал-95" и компании Star Media. В рамках проекта участники из 12 крупнейших городов Украины под руководством известных хореографов создавали танцевальные постановки, которые демонстрировали на Майдане Независимости. Программа поражала своим грандиозным размахом и даже была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самое масштабное телевизионное шоу.

Участие в проекте позволило Мигелю понять "внутреннюю кухню" украинского шоу-бизнеса. Он говорил, что в Украине, как "маленькой стране", хороший материал быстро разлетается и становится для многих эталоном, тогда как в России ситуация с распространением чего-то модного значительно хуже.

"Они делают все вопреки тому, что происходит здесь (в России. – Ред.). Изначально они хотели отличаться, поэтому все иначе. Другой подход к музыке, к исполнителям. Они очень остро ощущают свою уникальность", – говорил танцор.

Однако такой опыт не вытеснил из сознания Мигеля российскую пропаганду, поэтому он пожаловался, что в 2014 году был вынужден "бежать" из Украины: "Я застал Майдан, все, что там происходило. Мне стало страшно. Я чувствовал, что это угрожает моей жизни. Как только я начал видеть на улице враждебно настроенных людей, понял, что мне там опасно находиться. Были ситуации, в которых я сталкивался с ненавистью. И потому что я чернокожий, и потому что говорил по-русски".

Мигель говорил и о том, что начало полномасштабной войны не стало для него неожиданностью. С циничным восторгом в голосе хореограф признался, что ждал этого момента.

"Я так давно наблюдаю за всем происходящим… Я был готов к 24 февраля 2022 года, меня это не испугало. Думал: "Вау! Неужели это произошло?". Но неожиданностью это не было", – сказал звезда шоу "Майданс".

Как вспоминал Мигель, к моменту начала большой войны он находился в Азии, поэтому мог оценить ситуацию с "нейтральной точки зрения". Танцор поддержал товарищей как из России, так и из Украины, однако на последних успел пожаловаться, мол, "терпит" резкие высказывания с их стороны в адрес страны-агрессора.

"У меня остались друзья в Украине. Я терплю все, что происходит со стороны этих людей, не отписываюсь от них в Instagram. Я терплю их высказывания о своей стране, которую люблю, о русских людях, о ситуации, в которой они оказались. Надо просто ждать. Я не могу на них злиться", – признался Мигель.

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