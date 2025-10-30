'Было неприятно'. Назар Заднепровский признался, почему сын не поступил на актерский, а жена прокомментировала слухи о кризисе в семье

Народный артист Украины Назар Заднепровский рассказал, что его сын не стал студентом актерского факультета, как мечтал папа. Однако, по словам актера, он не переживает об этом и уже думает о том, как профессия, которую выбрал Михаил, сможет обеспечивать не только его, но и самого отца.

Тем временем жена актера Ирина поделилась с OBOZ.UA, как реагировала на недавние слухи о том, что они с Назаром не живут вместе. С супругами Заднепровских мы пообщались во время премьеры фильма "Родительское собрание", которая состоялась на днях в одном из столичных кинотеатров. Картину уже можно посмотреть в кинотеатрах с 30 октября.

"Кто из нас ходит на родительские собрания в школу? – переспрашивает Назар. – Я ходил в школу только на начальные классы, когда возникали проблемы с поведением. У сына было несколько таких ситуаций. Сейчас он значительно спокойнее, а в младших классах страдал гиперактивностью и его поведение было, мягко говоря, непростым. Дальше уже – и к сыну, и к дочери – только жена. Теперь, когда сын поступил в вуз, можно сказать, что одна волнующая забота осталась позади".

"Нет-нет, не на актерский факультет, а на специальность для будущих директоров и администраторов, – объясняет Заднепровский. – На актера пока что его не тянет (улыбается). Если говорить серьезно, сын целенаправленно выбрал другую специальность, но все же в театральной сфере".

По словам актера, сын Михаил в этом году окончил один из столичных лицеев и поступил в Киевский национальный университет имени Карпенко-Карого на факультет "управления театральным делом". Заднепровский шутит, что скоро будет иметь собственного продюсера, администратора или директора. И не теряет надежды, что обучение в вузе таки поощрит сына к театру, и, как мечтает отец, Михаил получит еще и актерское образование. Ранее актер, который является артистом в четвертом поколении, не раз публично заявлял, что мечтает, чтобы сын продолжал семейную династию.

На премьере актера сопровождала не только дочь и сын, но и жена Ирина. В последнее время в прессе появлялись сообщения, что супруги якобы не живут вместе из-за того, что артист большую часть свободного от работы времени проводит с мамой, актрисой Зоей Сивач, которая с начала большой войны тяжело заболела.

"Заголовки в прессе относительно нашей ситуации были очень разными, иногда – провокационными, – говорит Ирина. – Звонить в редакцию не хотелось, но читать было неприятно. Как говорят: не стоит верить всему, что пишут". "С тех пор ничего не изменилось: я вынужден находиться с мамой, ночую у нее, – продолжил Назар Заднепровский. – Жена с пониманием относится к моей ситуации, слава Богу".

– В интервью нашему изданию ваш отец, знаменитый актер Лесь Заднепровский, комментируя ситуацию с бывшей женой, сказал о вас: "Таких золотых детей, как мой Назар, больше нет. Он каждый день возле мамы и говорит, что столько, сколько будет нужно, будет оставаться рядом. Я радуюсь и горжусь, что вырос такой мужик".

– Что он мне говорит? Молодец. Но обстоятельства скоро сложатся так, что придется выезжать на длительные гастроли. Тогда придется договариваться с агентством и искать сиделку или профессиональную медсестру для мамы на время моего отсутствия. Сейчас справляюсь сам, но когда пойдет насыщенный гастрольный график и неделями не буду дома, придется действовать иначе".

Назар Заднепровский также рассказал нам о фильме "Родительское собрание", где сыграл одну из главных ролей: "В фильме вы увидите алчного продажного директора школы – самого негативного персонажа картины. Он действительно самый плохой. Но я люблю такие характерные роли – они позволяют проявить актерское мастерство. Главное, что в конце добро побеждает зло, и мой герой получает по заслугам. К слову, в картине очень много хорошего юмора".

Жена актера Ирина добавила: "Мы пришли сюда всей семьей, чтобы посмотреть работу нашего папы. Очень ждали этой кинопремьеры и даже перенесли на несколько дней поездку в Карпаты вместе с дочкой – сейчас школьные каникулы, и я хотела сделать ей небольшой отдых, чтобы она хоть немного выспалась без воздушных тревог".

