"Было классно". Народный артист Украины Виктор Жданов назвал известного режиссера, у которого готов работать бесплатно

Народный артист Украины Виктор Жданов, известный зрителям по роли Омелька Кайдаша в популярном сериале "Поймать Кайдаша", признался, ради какого украинского режиссеа готов отказаться от гонорара. Речь идет об Ахтеме Сеитаблаеве – именно он в свое время пригласил актера в знаковый для него фильм "Киборги".

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В интервью OBOZ.UA Жданов рассказал, что, выбирая новые проекты, не всегда руководствуется только финансовой стороной. Для него важны прежде всего интересный материал и команда, с которой придется работать.

В то же время актер не исключает, что может сняться в фильме вообще бесплатно. Жданов назвал режиссера, ради которого действительно готов пойти на такой шаг: "Если приглашает Ахтем Сеитаблаев, для меня не так важно, каким будет гонорар".

Артист говорит, что испытывает особые чувства к Сеитаблаеву: "В свое время он пригласил меня в "Киборги", и для меня это был очень важный проект. Правда, не было ситуации, чтобы мне приходилось сниматься для него бесплатно. Но если бы так сложилось – думаю, без проблем согласился бы".

По словам Жданова, особое место в его творческой биографии занимают именно "Киборги". Он считает этот фильм отправной точкой своей карьеры в кино, хотя снялся в нем уже в 52 года. Актер признается, что не жалеет о позднем старте в кино. По его мнению, прошлое все равно невозможно изменить, а каждый приходит к своей профессиональной вершине в свое время. "Нет, не жалею. А даже если бы и жалел, то что бы это изменило? Все равно попал бы туда, куда попал. У меня есть определенный опыт, и я этому рад", – отметил он.

Виктор Жданов также подчеркнул, что для него в профессии далеко не все измеряется деньгами. Хороший сценарий, интересная роль и сильная команда могут быть гораздо важнее размера гонорара. Именно так, по его словам, было и во время работы над "Поймать Кайдаша": команда тогда еще не знала, что сериал станет настолько популярным, а просто качественно делала своедело. "Если материал интересный, команда хорошая – это очень много значит", – подытожил Виктор Жданов.

Актер также вспомнил, что после завершения работы над "Киборгами" команда еще несколько лет поддерживала традицию встречаться, общаться и вспоминать съемки: "С командой „Киборгов" мы вообще лет четыре специально встречались. Собирались, общались, вспоминали съемки. Это было очень классно".

Ранее OBOZ.UA писал, что актер Вячеслав Довженко, который также снимался в "Киборгах", признался, что ни разу не видел целиком картину, которая сделала его знаменитым. По словам актера, отснятого материала оказалось настолько много, что в окончательную версию фильма "Киборги" не вошли кадры, которые очень важны для артиста: "Многие сцены не вошли в фильм по объективным причинам, а они очень дороги – и это больно".

Актер сыграл в картине командира с позывным "Август". Напомним, в основе фильма лежат реальные события 2014 года, которые происходили в Донецком аэропорту во время его обороны нашими защитниками. Сценарий к фильму написала Наталья Ворожбит по реальным воспоминаниям бойцов, среди которых Кирилл Недря (позывной "Доцент"), Евгений Жуков ("Маршал"), капитан Евгений Межевикин (Адам), Александр Сергеевич Трепак (позывной "Редут"), который почти два месяца возглавлял оборону Донецкого аэропорта, и многие другие. Режиссером картины стал Ахтем Сеитаблаев.

Полное интервью с Виктором Ждановым читайте на OBOZ.UA здесь.

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