'Была же милым ребенком': бабушка Анны Тринчер удивила признанием, за что критикует 23-летнюю внучку и почему одобрила ее увеличение груди

Бабушка украинской певицы Анны Тринчер – Елена – поделилась, за что может критиковать свою звездную внучку. Она призналась, что очень не любит, когда 23-летняя исполнительница публикует откровенный контент в соцсетях или меняет внешность с помощью косметологии.

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Однако бабушка артистки заметила: считает решение знаменитости увеличить грудь максимально правильным, ведь это лишь сделало ее красивее. Об этом она рассказала в комментарии для проекта "Тур зірками".

"Мне не нравится, когда она показывает себя слишком откровенно. У меня всегда болит сердце, когда она что-то в себе меняет. Она теряет свою индивидуальность. Была же милым, хорошим ребенком", – поделилась Елена.

Как отметила бабушка Анны Тринчер, она не понимает, зачем внучка увеличила себе губы. Однако в то же время Елена полностью поддержала пластическую операцию, которую сделала певица, а именно увеличение груди.

"Но грудь это совсем другое. Девушку украшает этот элемент. Грудь нужна", – добавила она.

Напомним, в 2022 году Анна Тринчер отважилась на хирургическое вмешательство. Она увеличила грудь до третьего размера, установив силиконовые импланты на 3,15 мл. Тогда исполнительница признавалась, что решилась на этот шаг из-за личных комплексов.

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