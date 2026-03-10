УкраїнськаУКР
"Был один разговор". Сын Натальи Сумской раскрыл, почему его знаменитая мама сознательно избегает публичных празднований юбилеев

Вячеслав Хостикоев, актер столичного Театра Франко и сын народной артистки Украины Натальи Сумской поделился, как в их семье относятся к юбилею мамы – в апреле актриса будет праздновать 70-летие. По словам актера, громких торжеств звезда театра и кино, вероятно, не планирует – сейчас для нее важнее совсем другие вещи.

Хостикоев признался, что они в одном разговоре вскользь затронули тему юбилея. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Был один разговор. Точнее, я об этом сказал: "Вот это будет юбилей". А она: "Да, котенок, ну юбилей... и что?" – говорит Хостикоев. – И я понял, что для нее это не про громкость и не про статус. Сейчас вообще изменилось ощущение праздников. Когда-то, в мирные времена, помню, как праздновали отцу 50, 60 лет, это были большие события. А теперь, думаю, если что-то и будет, то камерное, интимное – для своих. Да и если честно, вы когда-нибудь видели громкие празднования юбилеев Натальи Сумской? Хоть когда-то? Вот и я об этом. Она не из тех людей, которые привлекают внимание к себе датами или титулами. Если бы ей хотелось – она могла бы организовать любое празднование. Но ей это не нужно".

Актер добавил, что сейчас мысли его мамы больше заняты событиями в стране: "Сейчас мама больше переживает не за празднование, а за то, что происходит в стране, на фронте. Ее мысли там. Я стараюсь как-то отвлечь, предложить что-то приятное – даже были мечты поехать куда-то далеко вместе. Не сейчас, когда-то. Но если для человека это не принципиально важно – значит, так и должно быть".

Также Вячеслав Хостикоев признался, что до сих пор не может понять, откуда у матери столько энергии: "Наблюдаю за ней с детства и искренне не понимаю, как это возможно. Где тот неисчерпаемый колодец сил? Иногда шучу: "Мам, ты где-то нашла волшебную воду? Может, пьешь ее тайком в парке?"

Она смеется. Я же привык все анализировать – людей, их психологию, способы восстановления. Вижу, кто как отдыхает, кто чем вдохновляется, кто откуда берет ресурс. А здесь – парадокс. Я не могу разложить это на формулы. Возможно, дело во внутренней дисциплине, характере, умении не размениваться по мелочам. А может, это просто ее природа – такой темперамент. Может, когда-то мама расскажет, в чем ее секрет".

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталья Сумская в интервью рассказывала, что ее единственный сын живет отдельно от родителей, однако, по словам мамы, семья любит встречаться вместе: "В Новый год собирались, побыли вместе. Меня радуют такие моменты: вспоминаем, шутим, общаемся, пародируем. Переносить актерство в обычную жизнь – это присуще нашей семье. Слава – шутник, это у него от природы, еще с юности. Целые концерты нам устраивает. Молодец! У него есть комедийный талант, это очень редкий дар".

Полное интервью с Вячеславом Хостикоевым читайте на OBOZ.UA здесь.

