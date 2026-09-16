Бужинская раскрыла, как ее коллега-артистка согласилась на непристойное предложение чиновника, а потом получила квартиру и звание

Украинская певица Екатерина Бужинская откровенно рассказала, что звезды отечественной сцены периодически получают довольно непристойные предложения от влиятельных людей, отказ от которых иногда может даже стоить карьеры. Звезда не стала скрывать, что за время своей профессиональной деятельности тоже сталкивалась с недостойным поведением чиновников, однако всегда давала им отпор. А вот ее коллега в свое время согласилась на предложение, за что получила довольно хорошие "бонусы".

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Как отметила Бужинская в интервью BLIK.ua, той артистке дали жилье и даже удостоили почетного звания. Раскрывать имя коллеги или детали непристойных предложений она не стала.

"Я отвечаю только за себя. Некоторым артисткам, которые сказали "нет", действительно перекрывали кислород и блокировали карьеру. Да и в моей истории был один человек с очень высокой должностью, который вел себя недостойно. Но я дала ему отпор, и он после этого долго злился на меня. А вот другая певица согласилась на предложение того чиновника, и ей позже присвоили звание заслуженной артистки и выделили квартиру", – поделилась исполнительница.

По словам Екатерины Бужинской, ей удалось устроить себе достойную жизнь, в частности в профессиональном плане, без вмешательства других влиятельных лиц. Благодаря этому певице никогда не приходилось беспокоиться о том, что за ее спиной будут плести интриги.

"У меня есть квартира и звания заслуженной и народной артистки, причем честно – за свои таланты и за голос, за свои победы на конкурсах и за свою патриотическую позицию также. Поэтому я не переживаю, что кто-то что-то за моей спиной обо мне скажет", – подчеркнула артистка.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что народные артистки Бучинская и Бужинская положили конец 10-летней вражде на глазах у всех украинцев.

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