Букмекеры обновили прогноз на победителя Евровидения 2026: Украина впервые за две недели изменила позицию в рейтинге

Букмекерские конторы обновили свои прогнозы относительно шансов представителей разных стран получить желанную победу на песенном конкурсе Евровидение 2026. Лидирующую позицию до сих пор занимает Финляндия, а вот Украина впервые с 13 марта изменила свое место в общем рейтинге.

Длительный период наша страна находилась на девятой строчке, однако 27 марта поднялась на восьмую. По оценке букмекеров шанс украинской певицы LELÉKA триумфировать на главной сцене Европы с песней Ridnym составляет 3%. Соответствующая информация появилась на сайте Eurovisionworld.

Если сравнить нынешний рейтинг с прогнозами, которые делали букмекеры после представления всех конкурсный композиций для Евровидения 2026, можно увидеть, что пятерка фаворитов остается неизменной. Свои позиции удерживают Финляндия, Франция, Дания, Греция и Австралия.

А вот следующие места в рейтинге изменились. Швеция вытеснила с шестой строчки Израиль, тогда как Украина заняла восьмую вместо Чехии. Десятку лидеров пока закрывают Италия и Кипр.

Напомним, что 70-е юбилейное Евровидение состоится на одной из крупнейших крытых арен Вены, Австрия, Wiener Stadthalle уже в конце весны. Участники песенного конкурса встретятся в полуфиналах 12 и 14 мая, а решающий этап запланирован на 16 число. В этом году на главную сцену Европы выйдут артисты из 35 стран.

