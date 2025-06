'Будто сцена из любовного романа': папарацци пролили свет на отношения 'лучшей артистки в мире' и рассекретили ее тайного бойфренда

"Лучшая артистка в мире" Билли Айлиш больше не скрывает свою личную жизнь: поп-звезду и актера Нета Вольфа заметили во время страстной сцены на одном из балконов Венеции. Пара попала в объективы папарацци в момент, напоминающий сцену из идеального любовного романа: бокалы шампанского, объятия под теплым итальянским солнцем и откровенная нежность.

Итальянские каникулы, кажется, стали символическим этапом для отношений Айлиш и Вольфа. На фото, опубликованных инсайдерским медиа Deuxmoi, артистка и ее спутник запечатлены на балконе роскошного отеля в Венеции: оба – в серых футболках. Они обнимаются, целуются и улыбаются друг другу, не скрывая своих чувств.

Напомним, первые предположения об их романтической близости появились еще в 2023 году. Тогда источники Deuxmoi сообщали, что "они вместе на 100%". Позже Билли и Нет неоднократно появлялись на одних и тех же событиях – в частности, их видели после церемонии iHeart Music Awards в марте 2024 года, а затем в Нью-Йорке, где они вместе проводили вечер. Однако ни один из них открыто не комментировал эти предположения.

Как пишет People, дополнительное подтверждение романа появилось и в июне 2024-го, когда Вольф снялся в музыкальном видео Айлиш Chihiro. Именно певица срежиссировала клип, в котором между героями возникает символическое напряжение – и, как отметила сама Билли, "неразрывная связь". Это снова подпитало слухи, хотя пара тогда подчеркивала, что они лишь близкие друзья.

30-летний Натаниэль (Нет) Вольф – американский актер, музыкант и автор песен, известный еще с детских лет. Его актерская карьера началась в сериале Nickelodeon "The Naked Brothers Band", который создала его мать, актриса Полли Дрейпер. Вольф не только играл в сериале, но и писал музыку. Впоследствии он с братом Алексом создал музыкальный дуэт Nat & Alex Wolff и выпустил несколько альбомов. Как актер он известен по ролям в фильмах The Fault in Our Stars, Paper Towns, Death Note и Home Again.

Билли Айлиш, которую часто называют "голосом поколения", недавно выпустила свой новый альбом и активно гастролирует по США. По словам очевидцев, во время гастролей Вольф и его брат открывали концерты Айлиш, что еще больше сблизило артистов.

Ранее OBOZ.UA писал, что Билли Айлиш вызвала возмущение у украинцев своим поступком на одном из концертов в Стокгольме, которые состоялись 23 и 24 апреля. Во время музыкального шоу гражданин нашей страны бросил сине-желтый флаг на сцену, однако артистка не обратила на него никакого внимания и просто прошла мимо.

