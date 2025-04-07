Солист Ziferblat не сдержал слез во время пре-пати к Евровидению 2025: кому посвятили выступление и как отреагировали иностранцы. Видео

Украинская группа Ziferblat, которая будет представлять нашу страну на Евровидении 2025, исполнила свою композицию Bird of Pray на пре-пате к международному песенному конкурсу. Выступление артистов было довольно эмоциональным, а солист коллектива Даниил Лещинский не смог сдержать слез.

Видео дня

Дело в том, что они вышли на сцену после российского ракетного удара по Кривому Рогу, что забрал жизни наших сограждан. На своей странице в Instagram участники коллектива отметили, что посвятили выступление всем погибшим и их близким. Видео из пре-пати появилось в Telegram-канале "Музвар".

На обнародованной записи можно увидеть, что Даниил Лещинский исполнил припев композиции, после чего отошел от края сцены и вытер глаза.

"Впервые за пять лет мы выехали за границу. Если честно – это кажется почти нереальным. Последние три года мы живем в чрезвычайно сложных условиях. И сегодня стоять на этой сцене в Амстердаме, разделять этот момент с вами – для нас чрезвычайно важно. Но в то же время наши сердца полны боли. Всего несколько дней назад российская баллистическая ракета оборвала жизни 19 мирных людей, среди которых 9 детей. Мы посвящаем это выступление им, их близким, а также всем, кто продолжает бороться. Спасибо", – отметили артисты.

Следует отметить, что исполнение песни Bird of Pray на пре-пати к Евровидению 2025 вызвало множество положительных эмоций у иностранцев. Под постом артистов в соцсетях появилось немало комментариев, где еврофаны выражают восхищение от трека:

"Прошлой ночью вы вышли на сцену с отличным выступлением, приятно видеть, как много оно для вас значит".

"Вы были невероятны прошлой ночью".

"Хотя я смогла посмотреть выступление только онлайн, я была очень тронута. Я учу детей, и эта новость разбила мне сердце. Я надеюсь, что мир наступит как можно скорее".

"Любовь и сила, которую вы демонстрируете, действительно просвечивает насквозь".

Напомним, что в пятницу, 4 апреля, Россия ударила баллистической ракетой "Искандер" в центр жилищного микрорайона Кривого Рога. Рядом с местом попадания была детская площадка. Террористическая атака россиян на город унесла жизни 19 человек, среди которых 9 детей.

Ранее OBOZ.UA писал, что группа Ziferblat рассказала, чего ожидать от номера Украины на Евровидении 2025 года.

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