Британское радио шокировало новостью о смерти Чарльза III: что случилось

Британская радиостанция Caroline ошибочно объявила о смерти короля Чарльза III прямо во время эфира. Инцидент произошел 19 мая около 14:06 по местному времени и вызвал панику среди слушателей, ведь в этот момент монарх находился с официальным визитом в Белфасте (Северная Ирландия) вместе с королевой Камиллой.

Как сообщает Express, во время шоу ведущего Барри Марша в эфире неожиданно запустили специальный протокол под названием "Смерть монарха". Это система, которую британские вещатели держат наготове на случай смерти действующего короля или королевы. После объявления радиостанция даже изменила программную сетку в соответствии с предусмотренными процедурами.

Ошибочное сообщение оставалось в эфире около 20 минут. Впоследствии соответствующий фрагмент трансляции удалили из сервиса повторного прослушивания. В это время 77-летний Чарльз III, который продолжает лечение от онкологии, находился на публичном мероприятии и общался с людьми во время поездки в Северную Ирландию.

Позже радио Caroline официально в Facebook извинилось и объяснило инцидент "компьютерной ошибкой" в главной студии. Руководитель станции Питер Мур заявил, что система случайно активировала протокол, который все британские вещатели обязаны иметь на случай смерти монарха.

"Из-за компьютерной ошибки в нашей главной студии во вторник после обеда (19 мая) случайно сработала процедура "Смерть монарха", которую все британские радиостанции держат в готовности, надеясь, что она никогда не понадобится, и ошибочно было объявлено о смерти Его Величества Короля. Радио Caroline прекратило вещание, как того требуют правила, что побудило нас возобновить эфир и извиниться перед слушателями", – говорится в заявлении радиостанции.

В Букингемском дворце ситуацию официально не комментировали.

