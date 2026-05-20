Брак по расчету и проблемы с законом: Вадим Буряковский раскрыл тайны своего прошлого до встречи с Олей Поляковой

Бизнесмен и муж певицы Оли Поляковой Вадим Буряковский рассказал о своем прошлом, детстве на Подоле в Киеве, отношениях в семье и первом браке, который, по его словам, был заключен "по расчету". Бизнесмен также вспомнил проблемы с законом в молодости и объяснил, как это повлияло на его личную жизнь.

Об этом он рассказал в одном из интервью "Менора", где поделился подробностями своей жизни еще до знакомства с Олей Поляковой.

Детство в центре Киева и конфликты из-за национальности

Буряковский рассказал, что родился и вырос в Киеве – на Подоле, в еврейской семье. По его словам, в советские времена отношение к евреям было непростым, а из-за происхождения ему часто приходилось защищать себя еще со школы.

"В советское время евреям было не очень популярно. У нас называли это "инвалидом пятой графы" по национальности. Поэтому мне дали нееврейское имя Вадим", – объяснил он.

Бизнесмен вспомнил, что учился в большой школе, где часто сталкивался с оскорблениями в адрес еврейских детей. По его словам, он не позволял оскорблять себя и других.

"За слово "жид" надо было наказывать. Меня боялись обзывать, потому что сразу получали. А когда оскорбляли других еврейских детей, приходилось тоже защищать", – сказал муж Поляковой.

Мать-медсестра и строгое воспитание

Буряковский рассказал о своей матери Эфире Семеновне, которую назвал настоящей еврейской мамой. Она в течение жизни работала сначала в поликлинике, а затем в автопарке вместе с мужем.

По словам бизнесмена, несмотря на занятость, мать была очень требовательной к детям и стремилась дать им хорошее образование. Именно она заставляла его заниматься музыкой и купила аккордеон, который в те сами был в дефиците.

"Мама иногда даже наказывала меня, чтобы я занимался аккордеоном. Я не любил это", – вспомнил он.

При этом Буряковский отметил, что мама пользовалась большим уважением среди соседей и умела находить общий язык с любым. "Ее все любили. Она могла договориться с любым человеком", – рассказал бизнесмен.

Первая любовь и неосуществленный переезд в США

Первой серьезной любовью Буряковского была еврейская девушка, с которой он начал встречаться еще в школе. Однако отношения завершились после того, как ее семья решила эмигрировать в США. По словам мужа Поляковой, тогда он проходил службу в армии, а его отец тяжело болел после нескольких инсультов, поэтому оставить семью он не мог.

"Она приехала ко мне в армию и сказала: "Если можешь – езжай с нами". Но отец был болен, надо было помогать семье. Так и не суждено было", – признался он.

Брак "по расчету" и проблемы с законом

После этого в жизни Буряковского появилась женщина из Австралии украинского происхождения по имени Роксолана. Именно с ней он заключил свой первый официальный брак, который прямо назвал браком "по расчету".

Он объяснил, что имел "определенные приключения с законом" в советские времена, а жене было сложно оставаться в Украине из-за визовых ограничений.

"У нас был брак больше по расчету. Ей было удобно из-за документов и визовой поддержки. А у меня были определенные приключения с законом тогда советским", – заявил бизнесмен.

По его словам, брак также должен был помочь ему в случае серьезных проблем: "В случае, чтобы она могла меня забрать и я мог уехать с ней".

Знакомство с Олей Поляковой и отношение матери

Буряковский признался, что его мать очень тепло отнеслась к Оле Поляковой, несмотря на то, что изначально в семье придерживались традиции жениться только на еврейках.

По его словам, окончательно сердце его матери покорило рождение внучки Маши: "Когда Оля забеременела, для мамы это стало самым главным. А когда родилась девочка, Оля стала для нее самой-самой".

Он также добавил, что его мать внимательно следила за карьерой Поляковой, смотрела все ее выступления и знала наизусть песни.

