'Боялась, что буду большим розовым пирожным': Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк очаровали нежной фотосессией

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая в декабре прошлого года 10 дней провела в реанимации, из которых три – в коме, очаровала подписчиков нежной фотосессией с мужем-актером Валентином Томусяком. Артистка волновалась, что воздушное платье ей не подойдет, но финальный результат понравился паре.

Украинка немного нервничала из-за набранного веса и критически отнеслась к выбранному для нее наряду. Об этом она рассказала в Instagram.

"Вот вам красивые и нарядные мы. Когда мне предложили это платье, я совсем растерялась, потому что была уверена, что мне такое не подходит. Потому что я все еще +10, и очень боялась, что буду большим розовым пирожным. Но Мариам заверила, что все будет очень хорошо и я доверилась", – рассказала артистка.

Финальные кадры звездам украинского кинематографа понравились. На фото они позировали в нежных объятиях, улыбаясь друг другу.

Актрисе сделали голливудские локоны и светлый макияж, а ее избранник надел водолазку и серые брюки.

Кроме этого, Екатерина Тышкевич снялась в портретной фотосессии, где позировала в длинном белом платье и с лаконичной прической-пучком.

Добавим, что ранее супруги публиковали ряд архивных фото по случаю годовщины свадьбы. Семье звезд исполнилось 5 лет.

В одном из своих недавних интервью Тышкевич призналась, что они очень хотели бы с мужем иметь ребенка. Из-за заболевания 29-летней актрисы пара пока откладывает рождение первенца.

Как писал OBOZ.UA, о недуге Тышкевич стало известно летом 2022 года. Актриса призналась, что уже восемь лет борется с нестерпимыми головными болями.

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