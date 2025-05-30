'Борцы за свободу': лидер культовой группы U2 Боно расхвалил украинских воинов на одном из топовых ток-шоу Америки

Вокалист легендарной ирландской группы U2 Боно в очередной раз публично поддержал Украину. Во время эфира одного из самых популярных американских шоу – Jimmy Kimmel Live! – музыкант назвал украинских военных "борцами за свободу" и поблагодарил их за мужество на фронте.

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Слова рокера прозвучали на всю страну в вечернем прайм-тайме. На видео телеведущий показывает фото с Каннского кинофестиваля 2025, где Боно вместе с гитаристом The Edge, режиссером Шоном Пенном и украинскими военными присутствовал на премьере биографической ленты Stories of Surrender ("Истории примирения"). Именно эта картина рассказывает о жизни и творческом пути солиста U2.

"Ты сделал фото с... Там есть Эдж, ты и Шон Пенн", – отметил Киммел. На это Боно с улыбкой ответил: "Да, он привел подкрепление – на случай, если ничего не получится – с линии фронта в Украине. С линии фронта. Борцы за свободу".

Среди украинских гостей Каннского фестиваля, которые были вместе с Боно, – участники культурно-гуманитарного проекта "Культурные силы": фронтмен инициативы Николай Серга, бандурист и оператор БПЛА Тарас Столяр, оперный певец и боец ТрО Юрий Иваськевич, скрипачка и разведчица Ольга Рукавишникова. Прямо со сцены события Боно выступил с речью, в которой поблагодарил Вооруженные силы Украины за стойкость и жертвенность. "Я хочу поблагодарить вас, потому что вы защищаете нашу свободу. Спасибо! Спасибо! Слава Украине!" – сказал музыкант перед многотысячной публикой.

Это не первый и не единственный случай, когда лидер U2 публично поддерживает Украину. С начала полномасштабного вторжения России он последовательно высказывается в поддержку украинского народа. В мае 2022 года Боно вместе с The Edge прибыли в Киев, где дали символический концерт в столичном метро на станции "Крещатик" в тандеме с группой "Антитела".

В ту же поездку музыкант посетил город Бучу, который стал одним из символов военных преступлений РФ. Там он встретился с настоятелем храма святого апостола Андрея Первозванного, выслушал рассказы об ужасных событиях во время российской оккупации, и почтил память погибших мирных жителей.

В феврале 2024 года, во время выступления группы U2 в Лас-Вегасе, Боно снова вспомнил об Украине. Прямо со сцены артист обратился не только к публике, но и к чиновникам США с призывом не медлить с военной помощью. Рокер также эмоционально высказался о том, что для украинского народа свобода – это не лозунг, а вопрос жизни и смерти: "Для этих людей "свобода" – это не просто слово из песни. Для этих людей "свобода" – самое важное слово в мире. Настолько важное, что украинцы бьются и гибнут за него".

Как писал OBOZ.UA ранее, Боно написал стихотворение, посвященное Дню святого Патрика, в котором назвал Путина психопатом, а президента Украины Владимира Зеленского – святым. Произведение автора зачитала спикерка на ежегодном обеде "Друзья Ирландии" в Капитолии.

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